Rohstoffe : Ölpreise sinken leicht

Datum: 07.03.2017 15:01 Uhr

Der Preis für ein Barrel Öl ist am Dienstag zunächst leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent gut 13 Cent weniger als am Vortag. Auch der Preis für US-Öl fiel um neun Cent.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Erdölförderung In den USA scheint die Öl-Produktion derzeit wieder anzusteigen. (Foto: dpa) SingapurDie Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 55,88 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April fiel um neun Cent auf 53,12 Dollar. Derzeit befinden sich die Ölpreise im Spannungsfeld zwischen Förderkürzungen wichtiger Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland einerseits und Hinweisen auf eine steigende Produktion in den USA andererseits.