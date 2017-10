 Rohstoffe: Ölpreise steigen leicht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erdöl Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent sechs Cent mehr als am Freitag. (Foto: dpa)

Frankfurt/Singapur Die Ölpreise sind am Montag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 60,50 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 53,98 Dollar.

Am Freitag war der Preis für europäisches Brent-Rohöl auf den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren gestiegen. Amerikanisches WTI-Erdöl liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit März. Auslöser der Preisanstiege sind Spekulationen auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung durch das Ölkartell Opec und andere große Produzenten wie Russland. Begrenzt werden die Preiszuwächse durch die Erwartung einer steigenden US-Rohölförderung.