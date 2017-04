 Rohstoffe: Ölpreise steigen leicht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölverarbeitung Überschüssiges Gas verbrennt in einer Rohölverarbeitungsanlage. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 55,34 US-Dollar. Das waren 10 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um 15 Cent auf 52,39 Dollar.

Russland scheint über eine Verlängerung der mit dem Ölkartell Opec vereinbarten Förderkürzungen nachzudenken. Die Regierung diskutiere diese Option mit den großen Ölfirmen des Landes, wird Energieminister Alexander Nowak von der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Die Förderkürzung der Opec und weiterer großer Produzenten läuft vereinbarungsgemäß zur Jahresmitte aus. Weil die beabsichtigte Wirkung - steigende Preise - nur zeitweise eingetreten ist, wird über eine Verlängerung spekuliert.