Rohstoffe : Ölpreise steigen nach „Harvey“

Datum: 29.08.2017 09:44 Uhr

Die Preise für Öl sind am Dienstag wieder gestiegen. Ein Barrel kostete am Morgen 52,06 US-Dollar und damit 17 Cent mehr als am Montag. Das beherrschende Thema am Ölmarkt bleibt Hurrikan „Harvey“.