 Rohstoffe: Ölpreise steigen weiter

Ölförderung Seit eine Kürzungsverlängerung innerhalb der Opec in der Diskussion ist, steigen die Ölpreise wieder. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen, allerdings nur leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 56,36 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um neun Cent auf 53,49 Dollar.

Beide Ölsorten notieren derzeit auf dem höchsten Stand seit Anfang März. Ein Grund dafür ist, dass eine Verlängerung von Förderkürzungen seitens des Ölkartells Opec und anderer großer Produzenten wahrscheinlicher zu werden scheint. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zuletzt mit Bezug auf eine informierte Person, dass das mächtige Opec-Mitglied Saudi-Arabien einer Verlängerung vermutlich zustimmen werde.

Vereinbarungsgemäß laufen die Kürzungen zur Jahresmitte aus. Ihr Ziel - Preiserhöhungen - wurde aber nur zeitweise erreicht. Nach einem deutlichen Anstieg zum Jahresende 2016 waren die Ölpreis Anfang März eingebrochen. Seit aber eine Kürzungsverlängerung in der Diskussion ist, steigen die Ölpreise wieder.