 Rohstoffe: Ölpreise verbuchen leichte Gewinne

Ölpreis Der Handel dürfte am Montag ruhig verlaufen. US-Börsen haben wegen eines Feiertags geschlossen, Konjunkturtermine sind rar. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 55,58 US-Dollar und damit 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um elf Cent auf 52,48 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel zum Wochenauftakt. In den USA bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Außerdem stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Gestützt werden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung in den USA. Hier ist die Zahl der Ölbohrlöcher erstmals seit elf Wochen wieder gesunken.