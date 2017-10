Ölfeld im Irak Das Ölkartell hält sich nach wie vor überwiegend an die beschlossenen Förderkürzungen. (Foto: dpa)

FrankfurtWas lange währt, wird endlich gut, heißt es in einem deutschen Sprichwort. Für die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) dürfte es dieser Tage ein sehr wohlklingendes sein. Denn sie sieht sich ihrem Ziel, das Überangebot am Ölmarkt abzubauen, immer näher kommen. Seit Monaten entleeren sich die Lager der Industriestaaten. Die Preise für einen sofortigen Verkauf sind seit langem wieder höher als die Preise am Terminmarkt, was Produzenten und Händler weiter zum Lagerabbau bewegen dürfte.

Der heute erschienene Marktreport der Opec stützt den Optimismus der Organisation noch weiter: Demzufolge hat das Kartell im September täglich 32,75 Millionen Barrel (à 159 Liter) Öl gefördert. Das sind zwar erneut knapp 100.000 Fass mehr als im Vormonat und auch die Obergrenze des Förderabkommens wird überschritten – angepeilt sind 32,5 Millionen Barrel pro Tag, doch das Förderkürzungsabkommen wird immer noch überwiegend umgesetzt. Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo lobte daher erst in dieser Woche auf einer Konferenz im indischen Neu-Delhi, dass die Ausbalancierung des Marktes schnell vorankomme.

Der Optimismus kann jedoch nicht über eine Tatsache hinwegtäuschen: Ihr Ziel, die hohen Lagerbestände in der Welt auf den Fünf-Jahres-Schnitt zu reduzieren, hat die Opec noch nicht erreicht. Und obwohl die Ölförderer mit einem kalten Winter und hoher Nachfrage rechnen, dürfte das allein nicht reichen, um die Markteingriffe zu einem Ende zu bringen.

Wie und wo die Preise für Ressourcen entstehen Welche sind die wichtigsten Handelsplätze? Das Herz der globalen Rohstoffmärkte schlägt in London, Paris und Chicago. Hier läuft ein großer Teil des Handels mit denjenigen natürlichen Ressourcen ab, die für die Ernährung und Energieversorgung von Milliarden Menschen sowie Herstellung zahlloser Produkte unentbehrlich sind. Den sogenannten Termingeschäften schlägt jedoch regelmäßig auch viel Kritik entgegen.

Wie funktionieren Termingeschäfte? Wir sind es meist gewohnt, nach Kauf oder Bestellung eines Produkts direkt zu zahlen. An den Finanzmärkten ist das oft nicht so. Hier gibt es neben sofort ausgeführten Geschäften („Spot“/„Kassa“) auch viele Deals, bei denen die Abwicklung in der Zukunft liegt - aber zu schon heute vereinbarten Konditionen. Käufer und Verkäufer einigen sich dann auf eine Umsetzung per Termin („Future“). Ein Stahlkonzern kann etwa Monate im Voraus Eisenerz ordern und weiß genau, was ihn das später kostet.

Warum sind solche Geschäfte wichtig? Generell soll der Terminhandel die Märkte stabilisieren. Im Einkauf großer Öl-, Rohstoff- oder Chemiekonzerne ist eine langfristige Planung ohne teilweise abgesicherte Preise und Mengen nicht denkbar. Grundsätzlich gilt: Wenn die für einen späteren Zeitpunkt erwarteten Preise von den aktuellen abweichen, kann es sich lohnen, auf künftige Preise zu spekulieren. Ziel ist es, beim Liefertermin keinen Verlust zu machen, falls das Preisniveau in der Zwischenzeit in den Keller geht.

Wo gibt es Terminmärkte? Bekannte Beispiele sind der Handel mit Metallen, Kohle oder Erdöl. Dafür gibt es Börsen, an denen täglich Milliarden umgesetzt werden. Bei Metallen wie Kupfer und Zink läuft das etwa über die London Metal Exchange. Relativ rohstoffarme Länder wie Deutschland sind darauf angewiesen: Laut der Bundesbehörde BGR fiel der Wert der heimischen Rohstoffproduktion 2015 um 100 Millionen auf 13,4 Milliarden Euro. Agrargüter wie Getreide, Soja oder Zucker werden vor allem in Chicago und Paris ge- und verkauft.

Wo lauern Gefahren? Geht ein Termingeschäft auf, wird die Risikobereitschaft der Akteure belohnt. Probleme können entstehen, wenn die Spekulation von reiner Finanz-Zockerei angetrieben ist. Solche Spekulanten wollen oft gar nicht in reale Güter investieren. Sie setzen auf Preisanstiege etwa von Agrar-„Futures“, um diese mit hohem Gewinn weiterzuverkaufen. Etliche Termingeschäfte sind stark kreditfinanziert und brauchen nur wenig Eigenmittel des Spekulanten. Und Skeptiker weisen auf möglichen Missbrauch durch Insider-Spekulation (Wetten „gegen den Markt“) oder Leerverkäufe (Spekulation mit bloß geliehenen Zertifikaten) hin.

Sind die Geschäfte also schlecht? Das lässt sich pauschal keinesfalls sagen. Bei realen Gütern kann sie stabilisierend wirken, wenn etwa nach der Ernte Teile des Angebots durch Lagerung verknappt und die Erzeugerpreise so gefestigt werden. Turbulenzen können spekulative Geschäfte aus Sicht vieler Ökonomen dagegen vor allem bei Finanzprodukten auslösen. Einige Banken haben das Geschäft mit Agrarzertifikaten unabhängig davon eingestellt.

Denn im kommenden Jahr droht weiterer Druck aus den USA. Laut Schätzungen der Opec steigt deren Produktion in diesem Jahr um 600.000 Fass. 2018 sollen es sogar 860.000 Fass sein. Hinzu kommt eine Reihe von anderen Großprojekten außerhalb der Kartellmitgliedsstaaten, die im kommenden Jahr an den Markt kommt. Würden das Kartell und seine zehn Partner der Förderkürzung, darunter Russland, nach Ablauf des Abkommens im März 2018 zu alten Produktionsniveaus zurückkehren, droht ein erneutes Überangebot am Markt.

In seinem usprünglichen Abkommen hat sich das Kartell verpflichtet, täglich 1,2 Millionen Barrel Öl weniger zu fördern als im Oktober 2016. Die zehn Allianzpartner verzichten ihrerseits auf 600.000 Fass. Am 30. November trifft sich die Opec zu ihrer nächsten regulären Sitzung in Wien, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Nachdem die Schieferölförderer aus den USA den Markt massiv mit ihrem Öl fluteten, hatte sich der Ölpreis zwischen 2014 und 2016 zeitweise geviertelt. Daraufhin entschloss sich eine Reihe von Ölproduzenten, ihre Förderung einzuschränken, um den Preis zu stabilisieren. Nach einem Tief unter 30 Dollar je Barrel vor anderthalb Jahren kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent mittlerweile wieder mehr als 56 Dollar.

Denn die Kürzungen zeigten zuletzt durchaus Wirkung am Ölmarkt. Die Lagerbestände in den Industriestaaten der OECD fielen im August erneut und stehen jetzt statt 340 Millionen Barrel zu Jahresbeginn nur noch 171 Millionen Barrel über dem Fünf-Jahres-Schnitt. Die Zahlen mögen sich halbiert haben, doch der Opec kann das nicht schnell genug gehen. Ursprünglich waren die Förderkürzungen nur bis Ende Juni dieses Jahres vorgesehen, eine Verlängerung gilt deshalb als wahrscheinlich.

Um den Abbau zu beschleunigen stellte Opec-Generalsekretär Barkindo – neben seinem Lob für das Vorankommen – interessenterweise „außergewöhnliche Maßnahmen“ in den kommenden Jahren in Aussicht. „Dass er gleichzeitig die US-Schieferölproduzenten dazu aufforderte, ihren Beitrag zur Angebotsbegrenzung zu leisten, passt allerdings nicht so recht in das optimistische Bild“, bemerken dazu die Öl-Analysten der Commerzbank. Ohnehin bleibt weiterhin offen, wie die Opec ihren Austritt aus den Markteingriffen plant.

Eine Möglichkeit könnte ganz einfach sein: Aussitzen. Denn in der weltweit anziehenden Ölnachfrage hat das Ölkartell einen unverhofft starken Unterstützer gewonnen. Dank der guten Weltkonjunktur würde die Nachfrage nach Öl in diesem Jahr um 1,6 Millionen auf 97,7 Millionen Barrel pro Tag steigen. Läuft die Wirtschaft weiter so gut, könnte im kommenden Jahr sogar die 100-Millionen-Barrel-Marke durchbrochen werden. Der Strategie der Opec würde das gerade recht kommen.