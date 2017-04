 Rohstoffe: Opec-Spekulationen stützen Ölpreis

Ölpreis Trotz Erholungskurs: Der Ölpreis bleibt generell unter Druck. (Foto: dpa)

SingapurDer Ölpreis ist zum Wochenstart auf Erholungskurs gegangen. Die führende Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI kletterten am Montag um jeweils 0,5 Prozent auf 52,24 Dollar und 49,86 Dollar je Barrel. Die Anleger hofften, dass die erdölexportierenden Länder (OPEC) mit weiteren Förderkürzungen dem Preisverfall entgegenwirken könnten, hieß es am Markt. Einem Insider zufolge könnte die OPEC einer Empfehlung eines Expertenausschusses folgen und ihre preisstützenden Maßnahmen von Juni an um weitere sechs Monate verlängern. Die Opec berät am 25. Mai darüber. Das und die Aussicht auf fallende Exporte aus dem Iran lieferten dem Markt laut Händlern Unterstützung.

Auch der deutlich schwächere Dollar hat laut Händlern die Ölnachfrage außerhalb des Dollarraums belebt, weil ein sinkender Dollarkurs Rohöl für diese Nachfrager verbilligt. Zudem wurde auf die größere Risikoneigung der Anleger verwiesen. Riskantere Anlagen, zu denen auch Rohöl gehört, seien infolge des Wahlausgangs in Frankreich begehrter, hieß es am Markt.

Generell bleibe der Ölmarkt aber unter Druck. Am Freitag hatte die Sorge vor einer schwächelnden Nachfrage bei gleichzeitigem Überangebot auf dem Weltmarkt die Preise um mehr als zwei Prozent gedrückt.