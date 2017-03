 Rohstoffe: Preise für Rohöl lassen nach

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölförderung Sollten die Preise zu stark fallen, dürfte die Opec ihre Fördermengen weiter senken. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

FrankfurtAngesichts steigender US-Bestände an Rohöl sind die Ölpreise am Mittwoch unter Druck geraten. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 55,55 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 52,73 Dollar 0,8 Prozent weniger. Laut dem US-Branchendienst API sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um über elf Millionen Fässer gestiegen.

Sollte das Energieministerium (EIA) die Daten am Nachmittag bestätigen, wäre es der neunte Anstieg der Bestände in Folge. Allerdings dürfte der Druck auf die Preise begrenzt bleiben. Denn sollten sie zu stark fallen, dürfte die Opec ihre Fördermengen weiter senken, sagten Händler.