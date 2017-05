Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rohstoffe allgemein belastet

Unter den wieder fallenden Ölpreisen leiden indes nicht nur Ölhändler, sondern auch Rohstoffanleger generell. Schließlich steht Öl und seine verarbeiteten Produkte für bedeutende Anteile in den großen Rohstoffindizes wie etwa dem Bloomberg Commodity Index (BCOM) oder dem Goldman Sachs Commodity Index (GSCI). An diesen beiden Leitindizes orientieren sich wiederum einige Indexfonds, die Privatanleger zeichnen können. Seitdem Öl seinen Preisrutsch am 11. April begann, mussten sowohl der BCOM als auch der GSCI deutliche Verluste hinnehmen – mit jeweils 4,9 und 7,6 Prozent.

„Insgesamt ist die Lage an den Rohstoffmärkten gegenwärtig sehr verschnupft. Nicht nur die Rohölmärkte, sondern auch die Märkte für Industriemetalle haben ihre Gewinne seit der OPEC-Sitzung beziehungsweise der US-Wahlen im November vollständig eingebüßt“, erläutert Edelmann von der HSH Nordbank.

Hinzu kommt, dass die Schieferölunternehmen in den USA dank der stabilen Preise der vergangenen Monate ihre Produktion wieder massiv gesteigert haben und sich schon heute am Terminmarkt für die kommenden Jahre abgesichert haben. Die Folge: Auch bei den aktuell fallenden Preisen ist nicht mit einer baldigen Trendumkehr zu rechnen. Die Rohölproduktion steigt nun schon elf Wochen in Folge und liegt derzeit bei 9,3 Millionen Barrel pro Tag. Zum Vergleich: Auf dem Tiefpunkt vergangenen Jahres, Anfang Juli, produzierten die USA noch 8,4 Millionen Barrel.

Im aktuellen Umfeld helfen selbst Erfolgsmeldungen der Opec nicht aus. Das Ölkartell selbst verkündete zuletzt, dass sich seine Mitglieder schon zu 98 Prozent an die vereinbarte Kürzung hielten. Laut Daten von Bloomberg übertrifft die Opec diese Quote sogar schon mit 102 Prozent. Auch sei es möglich, dass die Förderkürzung verlängert werde.

Die Mitglieder des Kartells haben sich Ende 2016 darauf verständigt, täglich 1,2 Millionen Fass Öl vom Markt zu nehmen. Elf weitere Ölförderländer, darunter eben Russland, wollen ihrerseits täglich 600.000 Barrel weniger fördern. Das sollte die zwischen 2014 und 2016 von mehr als 110 auf zeitweise unter 30 Dollar gefallenen Ölpreise stabilisieren.

Auf den ersten Blick hat das in den vergangenen Monaten durchaus funktioniert. Die Ölpreise haben sich merklich stabilisiert. Das Abkommen hatte eine unsichtbare Untergrenze bei 50 Dollar eingezogen. Doch auf den zweiten Blick wird klar: Noch verfehlt das Abkommen sein Hauptziel, nämlich die hohen Lagerbestände auf den Fünf-Jahres-Durchschnitt zu senken. Die Vorräte der OECD, also der wichtigsten Industriestaaten, lagen Ende Februar noch deutlich über diesem Niveau. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet auch für März nur mit moderaten Rückgängen.