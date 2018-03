Rohstoffe Wie die großen Ölhändler auf den Batterie-Hype reagieren

Seite 2 von 2: Vitol setzt auf Batterien

Es ist nicht zwangsläufig so, dass die Händler die Zeichen der Zeit übersehen. Sie sind Opportunisten und versuchen solange gute Geschäfte zu machen, so lange es eben geht. Locken anderswo Gewinne, greifen sie zu. Torbjörn Törnqvist, Chef von Gunvor, stellt sein Handelsgeschäft zwar nicht auf den Kopf.

Doch er erkennt, dass sich die Welt in einer Energieumstellung befindet. Elektroautos etwa nähmen gerade erst an Fahrt auf. Batterien seien aber nicht die einzige Alternative. Gerade das Geschäft mit Flüssiggas, kurz LNG für „Liquefied Natural Gas“, wachse im Moment wesentlich schneller als das mit Öl.

Während bei den meisten Rohstoffhändlern die Batterie-Investments noch im persönlichen Bereich – lies: bei den Autos – festhängen, drängt Vitol schon stärker in den Elektrobereich vor. Anfang dieses Jahres verkündete die Vitol-Tochter Vitol Energy, den 50 Megawatt starken größten Batteriespeicher Großbritanniens ans Netz gebracht zu haben. Der designierte Taylor-Nachfolger Russell Hardy erklärte dazu: „Batterien sind der Schlüssel für die zukünftige Energielandschaft, sowohl in Großbritannien als auch in der Welt.“ Geht es nach Vitol, verschifft der Rohstoffhändler künftig nicht mehr nur Öl in Supertankern um die Welt, sondern vielleicht auch Strom in Batteriespeichern.

Wurde Taylor auf der Oil & Money-Konferenz in London im Herbst 2017 für seine Ansichten zum Höhepunkt der Ölnachfrage noch belächelt, reagieren seine Rivalen nun. Trafigura beispielsweise, der drittgrößte unabhängige Ölhändler der Welt, plant, seinen Metallhandel weiter auszubauen, weil dort größere Gewinne lockten.

Ende vergangenen Jahres investierte der Händler mit Sitz in Genf und Singapur 175 Millionen Dollar in den finnischen Konzern Terrafame, nicht zuletzt um den Bau einer Nickel- und Kobaltfabrik zu unterstützen. Nickel und Kobalt zählen zu den wichtigsten Komponenten bei der Batterieherstellung. Glencore, der Rohstoffgigant aus dem schweizerischen Baar, hat sich frühzeitig zwei Drittel der weltweiten Kobalt-Reserven gesichert, allen voran in der Demokratischen Republik Kongo.

Nun, da sich der Kobalt-Preis seit Anfang 2016 auf knapp 90.000 Dollar je Tonne mehr als vervierfacht hat, hat Glencore-Chef Glasenberg gut reden: Die Autobranche hätte die Zeitenwende verschlafen, erklärt er in Lausanne. Er könnte genauso gut das Gros seiner Konkurrenten gemeint haben.