 Rohstoffe: Wann kommt das Ende des Öl-Zeitalters?

Öl in Hülle und Fülle Die Vergangenheit holt die Ölmultis immer wieder ein: Sie sind und bleiben Spezialisten für Öl und Gas, nicht aber für Windkraft und Solaranlagen. (Foto: dpa)

LondonDie Debatte ist so alt wie die Ölindustrie selbst: Die Rede ist von „Peak Oil“ – dem Gipfel des Ölzeitalters. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts, als in Amerika der erste Öl-Boom in Pennsylvania ausbrach, wurde heiß darüber diskutiert, wann denn der Höhepunkt der Förderung erreicht sei. Auch bei der Oil & Money-Konferenz in London, einem der wichtigsten Gipfeltreffen der Branche, war es in dieser Woche eines der großen Themen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Während bislang meist darüber gestritten wurde, wann die Öllager der Welt wohl endgültig ausgebeutet sind, wird heute debattiert, wann die Nachfrage ihren Zenit überschreitet.

Ian Taylor, der Chef des Rohstoffhändlers Vitol, kann sich gut vorstellen, dass es schon 2028 soweit sein wird. Mit seiner Prognose erntet er bei seinen Kollegen reichlich Kritik. Alex Beard, der beim Schweizer Rohstoffhändler Glencore das Ölgeschäft verantwortet, entgegnet nüchtern: „Das Ende des Ölzeitalters wurde schon oft herbeigeredet. Bis heute haben sich die Prognosen noch nie erfüllt“. Auch das Ölkartell, die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec), sieht keinen Handlungsbedarf. Die Opec rechnet bis 2040 mit einer immer weiter steigenden Nachfrage.

Fragen und Antworten zur Entwicklung des Ölpreises Warum fallen die Preise, obwohl die Opec weniger fördert? Im Vorfeld der Entscheidung der Opec und ihrer Partnerländer wie Russland waren die Anleger schon auf die Verlängerung der seit Januar geltenden Förderbremse bis März 2018 vorbereitet worden. Einige hatten aber auf eine deutlichere Verlängerung und stärkere Kürzungen spekuliert.

Was bezweckt die Opec mit der niedrigeren Förderung? Das Kartell und seine Partner, darunter Russland, wollen das Überangebot auf dem Weltmarkt schmälern und damit die Preise stützen. Erklärtes Ziel ist es, die Ölvorräte von einem aktuellen Rekordhoch von drei Milliarden Fässern auf 2,7 Milliarden Fässer zu senken - dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das für die Finanzmärkte richtungsweisende Nordseeöl Brent kostet derzeit gut 50 Dollar - im Sommer 2014 war der Preis mit 115 Dollar noch mehr als doppelt so hoch.

Wie wird sich der Preis jetzt entwickeln? Das hängt davon ab, wie viel Öl tatsächlich vom Weltmarkt verschwindet. Und genau das ist der Haken. Die US-Ölindustrie dürfte in die Bresche springen und die Lücke schließen, die durch den Opec-Beschluss von Donnerstag entsteht.

Gibt es besondere Preis-Marken? Ja. Umkämpft ist fast jede runde Marke - auch aus psychologischen Gründen. Doch in der Vergangenheit waren stets zwei Preis-Marken wichtig: die 30-Dollar-Marke und die 50-Dollar-Marke. Die erstere wurde Anfang 2016 erstmals seit 2003 wieder unterschritten, was letztlich die Opec auf den Plan rief. Nachdem das Kartell im November erstmals wieder eine Förderkürzung beschloss, kletterte der Preis wieder über 50 Dollar und hat sich seither mehr oder weniger darüber behauptet.

Welche Rolle spielen die US-Ölkonzerne Die USA machen bei der Förderkürzung nicht mit - dürften sie aus rechtlichen Gründe vermutlich auch gar nicht. In den USA ist die Ölindustrie zudem nicht staatlich organisiert wie in vielen anderen Förderländern. Von Texas bis in die Dakotas feiert das Fracking seit Mitte 2016 ein Comeback. Die US-Ölindustrie pumpt derzeit wieder so viel Öl an die Oberfläche, wie vor einigen Jahren, als die Ölschwemme erstmals die Preise ins Rutschen brachte.

Ist Fracking nicht ein sehr kostspieliges Verfahren? Ja und nein. Denn während des Preisverfalls der vergangenen beiden Jahre hat die Branche nicht geschlafen. In Texas und anderen US-Regionen sind die Förderkosten inzwischen teilweise so niedrig wie in Nahost. Der technische Fortschritt macht Fracking wieder profitabel. Machten US-Firmen vor einigen Jahren erst ab einem Ölpreis von 60 Dollar Profit, reichen ihnen inzwischen schon 30 Dollar.

Was macht die Opec denn jetzt? Bis März 2018 kürzt die Opec die Produktion um 1,8 Millionen Barrel täglich. Am 30. November kommen die Mitglieder erneut in Wien zusammen, um die Lage zu beraten. Außerdem wollen sie enger mit den Nicht-Opec-Partnern – sprich Russland – zusammenarbeiten. Saudi-Arabien will zudem seine Exporte in die USA verringern. Doch das ist nicht ohne Risko: Die Opec-Länder und Russland drohen Marktanteile an die US-Ölkonzerne zu verlieren.

Wer sind die größten Ölförderer der Welt? Die Opec steht für rund ein Drittel des weltweiten Rohöl-Angebots. Neben dem Kartell-Mitglied Saudi-Arabien sind Russland und die USA mit großem Abstand und einer Förderung von je etwa neun bis zehn Millionen Fässern Öl am Tag die größten Ölproduzenten der Welt.

Welche Folgen hätte ein neuerlicher Ölpreisverfall für die Weltwirtschaft? Wenn der wichtigste Schmierstoff für die Produktion nicht viel kostet, ist das generell gut für die Konjunktur und den Geldbeutel des Verbrauchers, der beim Benzin spart. Aber es gibt auch Kehrseiten - beispielsweise für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Denn sie kämpft seit Jahren gegen eine zu geringe Inflation, was auf Dauer für die Konjunktur schädlich ist. Erwarten Verbraucher und Firmen fallende Preise, halten sie sich mit Käufen und Investitionen zurück. Der niedrige Ölpreis dämpft zudem in einigen Förderländern die wirtschaftliche Dynamik. Vielerorts werden Investitionen zurückgestellt.

Taylor aber ist sicher: Nicht nur die Produzenten, auch die Rohstoffhändler müssen lernen, sich der Energiewelt der Zukunft anzupassen. Für den Briten, der bereits seit 22 Jahren die Geschicke von Vitol lenkt, steht sein Lebenswerk auf dem Spiel. Unter seiner Führung ist das Unternehmen zum heute größten Ölhändler aufgestiegen und kommt auf einen Anteil von sieben Prozent am weltweit gehandelten Öl. Um sich für die Zukunft zu rüsten, will er künftig den Anteil von Gas erhöhen und global mit Strom handeln – mithilfe von Batterien.

In Zeiten des Klimawandels gelten fossile Brennstoffe wie Kohle und Öl als Dreckschleudern. Ihr Abbau steht im Verruf, nicht zuletzt jener mit hässlichem Naturraubbau wie die Ölsande in Kanada oder jene mit umstrittenen Folgen für die Natur und Grundwasser wie die Schieferölförderung in Nordamerika. Die französische Bank BNP Paribas zieht bereits als erste Großbank die Konsequenzen: Sie will künftig keine Geschäfte mehr mit Unternehmen unterhalten, deren Kerngeschäft in der Schieferöl- und Schiefergasindustrie sowie den Teersanden angesiedelt ist. Zur Begründung nannten die Franzosen, damit die Klimaziele von Paris und den Umbau der Energiewirtschaft unterstützen zu wollen.

Das klingt so, als sei die Ölindustrie auf dem Weg in die Geschichtsbücher. Die Ölmultis nehmen dies ebenfalls wahr und reagieren. Einige von ihnen setzen auf Erneuerbare Energien. Beispiel Shell: Der niederländische Ölkonzern kaufte vor wenigen Tagen mit NewMotion einen Anbieter von Ladestationen für Elektroautos. Neben Benzin und Diesel vertreibt Shell künftig also auch den Treibstoff für die Elektrofahrzeuge.

Im Gesamtbild aber bleiben Zukäufe wie dieser ein kleiner Teil im großen Geschäft. Bis 2020 möchte Shell seine Investitionen in neue Energieformen auf eine Milliarde Euro im jährlichen Budget erhöhen. Das klingt erst einmal nach viel Geld. Gemessen am Gesamt-Investitionsbudget von 25 bis 30 Milliarden Dollar bleibt der Betrag aber überschaubar.