Öltanker Die hohen Vorräte in „schwimmenden Lagern“, die Produzenten einst Sorgen bereiteten, werden allmählich abgebaut. (Foto: dpa)

FrankfurtEgal ob Aktien oder Rohstoffe – an den Börsen wird die Zukunft gehandelt, heißt es. So einfach lässt sich wohl auch der jüngste Preisanstieg beim Öl erklären. Denn obwohl die Lagerbestände weiter prall gefüllt sind, sickern die Botschaften der langsam sinkenden Bestände allmählich bei den Investoren durch.

Das beste Beispiel sind die am Mittwoch veröffentlichten Daten aus den USA. Dort haben sich die Lager binnen einer Woche um 5,2 Millionen auf 523 Millionen Barrel (à 159 Liter) geleert. Das entspricht dem stärksten Rückgang der Bestände bislang in diesem Jahr. Die Preise für den Rohstoff hat das am Donnerstag kräftig angetrieben: Ein Barrel der Nordseesorte Brent hat sich im Vergleich zum Vortag um mehr als einen Dollar auf zuletzt 50,82 Dollar verteuert. Der Preis für ein Barrel des nordamerikanischen Leichtöls WTI ist ähnlich stark auf knapp 48 Dollar gestiegen.

Laut amerikanischer Großbank Goldman Sachs gleichen sich Angebot und Nachfrage am Ölmarkt weiter an, wie Jeffrie Currie, der Leiter der Rohstoffanalysen, am Mittwoch auf dem Global Crude Oil Summit von Platts in London sagte. Natürlich würde er auf anziehende Preise wetten, erklärte Currie, „weil wir vor einem Defizit-Markt stehen“.

Was die Einigung des Ölkartells nach sich zieht Ist der Ölpreis-Anstieg nachhaltig? Zumindest für die kommenden Monate sagen die meisten Analysten einen höheren Preis voraus . Die Nordea-Bank etwa rechnet für 2017 mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 57 Dollar je Fass - das wäre gut ein Viertel mehr als im ablaufenden Jahr. Allerdings erwarten etwa die Experten von Barclays für die zweite Jahreshälfte 2017 wieder fallende Preise. Ein Grund dafür: Die Produzenten von Schieferöl, das mit Hilfe des technisch aufwendigen und teuren Fracking-Verfahrens gewonnen wird, dürften ihre Produktion hochfahren, weil sich dies für sie ab einem bestimmten Preisniveau wieder lohnt. Experten wie Eugen Weinberg von der Commerzbank zweifeln zudem, ob die Förderländer ihre Vereinbarung vollständig umsetzen werden.

Zieht die Inflation in Europa wieder an? Ja. Die Teuerungsrate in der Euro-Zone wird nach Prognose von Sal.-Oppenheim-Chefvolkswirt Martin Moryson im kommenden Jahr wegen des teuren Öls zeitweise über die Marke von 1,5 Prozent steigen . Derzeit liegt sie bei 0,6 Prozent. Ölprodukte wie Benzin, Diesel und Heizöl haben einen hohen Anteil am Warenkorb, mit dessen Hilfe die Inflation berechnet wird. Deshalb schlagen höhere Ölpreise auf die Teuerungsrate durch.

Welche Folgen hat das für die Wirtschaft? Wegen steigender Preise an den Zapfsäulen und für Heizöl bleibt den Verbrauchern weniger Geld im Portemonnaie . „Mit anziehender Inflation wird der Kaufkraftgewinn durch Lohnsteigerungen geringer“, sagt BayernLB-Ökonom Stefan Kipar. „Auch steigen die Produktionskosten vieler Unternehmen, wenn Rohstoffe teurer werden.“ Das sieht Nordea-Europachefvolkswirt Holger Sandte ähnlich. „Zwar wird sich die Importnachfrage Russlands und anderer Ölexportländer erhöhen und damit die Nachfrage nach europäischen Exporten gestützt“, erläutert der Ökonom. „Aber der Schwung beim privaten Verbrauch dürfte nachlassen.“ Das sei einer der Gründe, warum die Wirtschaft in der Währungsunion 2017 nur um 1,3 Prozent wachsen dürfte.



Was heißt das für Anleger? An den Anleihenmärkten wird es im kommenden Jahr kaum etwas zu verdienen geben, erwartet Sal.-Oppenheim-Anlagestratege Lars Edler. Denn die steigende Inflation zehrt massiv an den ohnehin niedrigen Renditen . So dürfte etwa die zehnjährige Bundesanleihe sogar eine negative Gesamtrendite von etwa einem Prozent abwerfen, wenn man die Teuerung einrechnet. Auch am Devisenmarkt könnten viele Anleger umdenken: Die Währungen von Ölförderländern wie Norwegen und Russland legten wegen der höheren Ölpreise bereits merklich zu.



Wie reagiert der Aktienmarkt? Hier gibt es viele Gewinner, aber ebenso viele Verlierer. Papiere von Öl- und Gasförderern wie der italienischen Eni waren nach der Einigung auf eine Förderbremse gefragt. Auf der anderen Seite leiden Fluggesellschaften wie die Lufthansa, weil der Kerosinpreis ein großer Kostenfaktor ist. Üblicherweise werden auch energieintensive Unternehmen und Konsumgüterhersteller besonders belastet, wenn die Ölpreise anziehen.

Zuspruch bekam er vom Öl-Experten der nInternationale Energieagentur (IEA) Neil Atkinson. Die IEA ist eine Organisation innerhalb der OECD und berät die Regierungen der Mitgliedsländer in Energiefragen. Wenn die Organisation erdölexportierender Staaten – kurz Opec – ihr Ende Juni ablaufendes Förderkürzungsabkommen verlängert, werde die Nachfrage das Angebot „bedeutend“ übertreffen, erklärte Atkinson.

Die angesprochene Verlängerung scheint zwei Wochen vor dem entscheidenden Opec-Treffen schon eine ausgemachte Sache. Auch das Nicht-Opec-Mitglied Russland hat sich schon dazu bereit erklärt. Derweil wird bereits über eine Ausweitung bis ins Jahr 2018 spekuliert.

Die große Frage jedoch lautet: Braucht das der Ölmarkt überhaupt? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Denn während sich in den ersten Monaten der Opec-Kürzung noch keine Effekte bei den Lagerbeständen zeigten, häufen sich aktuell die Anzeichen dafür, dass sich die Ölbestände reduzieren. Und dies nicht nur in den USA. So sind zuletzt ebenfalls die Niveaus der sogenannten „schwimmenden Lager“ gesunken, also Rohöl, das in Tankern auf See gehalten wird.

Die Experten der amerikanischen Schiffsanalysefirma Clipper Data machen vor allem die Bestände vor Singapur als richtungsweisend aus – dem bedeutendsten Zugang zum asiatischen Markt. Dort würden aktuell noch etwa 50 Millionen Barrel gehalten, 14 Millionen weniger als noch auf dem Höhepunkt im Februar.

Eigentlich sollte die Opec sich über diese Zahlen freuen. Schließlich ist es ihr erklärtes Ziel, die globalen Lagerbestände auf den Fünf-Jahres-Durchschnitt zu senken. An manchen Orten wie etwa Singapur, Japan und im Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Raum seien die Bestände sogar schon unter das Niveau der Drei-Jahres-Durchschnittswerte gefallen, erkennt der Ölanalyst Jan Edelmann von der HSH Nordbank. Dennoch hält das Ölkartell an seinem Vorhaben fest, auch über Juni hinaus weniger Öl an den Markt zu bringen. Die Mitgliedsstaaten möchten offenbar auf Nummer sicher gehen.