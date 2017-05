Weniger Öl von der Opec gefragt

Der aktuelle Ölmarktbericht der Opec wird wohl keine großen Überraschungen bringen. Die Mitglieder des Kartells halten sich weiterhin an ihre zugesagten Kürzungen. Gleichwohl verzeichnet auch die Opec in ihren Statistiken den Anstieg aus Nicht-Mitgliedsländern. Das Angebot aus diesen Ländern werde im Jahr 2017 um fast eine Million Barrel pro Tag steigen, allen voran durch Steigerungen in den USA und in Kanada.

Die Opec geht zwar davon aus, dass der Bedarf nach seinem Öl mit der steigenden Nachfrage in der Welt anziehen wird. Allerdings gesteht sie in ihren Prognosen die anziehende Förderung anderer Nationen ein: Die Analysten des Kartells haben die Nachfrage nach Opec-Öl in diesem Jahr um 0,3 Millionen Barrel pro Tag nach unten korrigiert.

Experten hegen indes Zweifel, ob die Opec und ihre elf Nicht-Opec-Abkommenspartner sich auch bei der Verlängerung des Kürzungsabkommens derart eng an die Vorgaben halten wie bisher. „Für Russland, Irak und Iran, drei der größten im Abkommen eingebundenen Produzenten, war es relativ einfach, die Einschnitte in den ersten drei Monaten des Jahres umzusetzen“, sagt David Fyfe, Chefökonom des Ölhändlers Gunvor. Dies sei etwa saisonal bedingten Produktionsrückgängen, etwa durch Wartungsarbeiten, geschuldet. Zudem entstehe innerhalb der Opec weiterer Druck. Libyen und Nigeria erhöhten schon ihre Produktion.

Aktuell fördert die Opec 31,7 Millionen Barrel pro Tag und kann damit knapp ein Drittel der weltweiten Nachfrage befriedigen. Die USA haben infolge der gestiegenen Preise ihre Produktion seit Ende November 2016, als das Opec-Abkommen bekannt wurde, um sieben Prozent auf 9,3 Millionen Barrel pro Tag gesteigert. Zum Vergleich: Saudi-Arabien ist mit 9,9 Millionen Barrel derzeit das mit Abstand produktionsstärkste Opec-Land.