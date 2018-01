Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rohöl Die Nordseesorte Brent gilt neben der US-Sorte WTI als Referenzwert für die Ölpreise. (Foto: dpa)

Frankfurt/SingapurDie Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,10 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um sieben Cent auf 63,50 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt. Zuvor hatten sinkende US-Ölreserven die Ölpreise auf mehrjährige Höchststande steigen lassen. Der Preis für US-Öl erreichte am Mittwoch bei 63,67 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Ende 2014.

Derzeit steht die Entwicklung der US-Ölreserven besonders im Fokus der Anleger. In der vergangenen Woche waren sie laut Zahlen des Energieministeriums vom Vortag überraschend stark um 4,9 Millionen auf 419,5 Millionen Barrel gefallen. Analysten hatten im Schnitt nur ein Minus von 3,4 Millionen Barrel erwartet. Allerdings waren die amerikanischen Bestände an Benzin und Destillaten (unter anderem Heizöl) gestiegen.

Hier geht es zur Seite mit dem Brent-Preis, hier zum WTI-Kurs.