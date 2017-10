 Starke China-Daten: Kupfer auf Drei-Jahres-Hoch

Kupfer An der führenden Börse LME stieg der Preis für Kupfer auf 7111,50 Dollar je Tonne (Foto: dpa)

FrankfurtIn der Hoffnung auf eine anhaltend starke Nachfrage aus China haben sich Anleger am Montag mit Industriemetallen eingedeckt. An der führenden Börse LME stieg der Preis für Kupfer daraufhin auf ein Drei-Jahres-Hoch von 7111,50 Dollar je Tonne. In Shanghai war dieses Metall mit 55.320 Yuan (8406 Dollar) zeitweise sogar so teuer wie zuletzt vor gut viereinhalb Jahren.

Die Preise von Stahl und Eisenerz zogen ebenfalls kräftig an. Die chinesischen Terminkontrakte stiegen um 2,9 und 3,8 Prozent. Genährt werde der Optimismus von den anziehenden chinesischen Erzeugerpreisen, sagte Analystin Helen Lau vom Brokerhaus Argonaut. Sie signalisierten ein solides Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft und des größten Abnehmers von Industriemetallen.