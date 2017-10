So schätzt die Deutsche Aufsichtsbehörde die Lage ein

Wer statt auf Aktien auf Kryptowährungen spekuliert, geht bei Differenzkontrakten ein extrem hohes Risiko ein. Schließlich schwanken die Kurse von Bitcoin und Co. besonders stark. Wie heftig die Kursbewegungen sein können, zeigt das Auf und Ab des Bitcoins im September: Sein Preis fiel um ein Fünftel, nachdem sich Top-Banker wie JP-Morgan-Chef Jamie Dimon und UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber kritisch zu der Digitalwährung geäußert hatten.

Nicht nur in Großbritannien sehen die Aufseher die Spekulation auf Digitalwährungen kritisch. Auch die zypriotische Finanzaufsicht CySEC hat eine Warnung vor Krypto-Derivaten veröffentlicht. Die Produkte bringen demnach „ein hohes Risiko“ mit sich, „alles eingesetzte Kapital“ zu verlieren. Auf der Mittelmeerinsel sind viele Online-Derivatehändler registriert.

In Deutschland gibt es bisher keine Warnung der Aufsichtsbehörden. Diese tun sich beim Umgang mit Kryptowährungen schwer. Während sich etwa die Schweizer Finanzaufsicht Finma wiederholt zu den Währungen geäußert hat, ist in Deutschland lediglich Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele als Warner aufgetreten.

Immerhin hat die Finanzaufsicht Bafin seit August den Vertrieb der riskantesten CFDs an Privatanleger in Deutschland verboten. Dabei handelt es sich um Varianten mit einer „Nachschusspflicht“. Hier sind selbst nach einem Totalverlust des Geldeinsatzes noch weitere Vermögenseinbußen möglich. Denn solange der Investor nicht die Notbremse zieht und seine Wette stoppt, muss er immer mehr Geld nachschießen. Fällt der Aktienkurs im obigen Beispiel um fünf Prozent, lösen sich nicht nur die eingesetzten 5000 Euro in Luft auf, der Anleger schuldet dem Broker darüber hinaus noch 20.000 Euro. „In CFDs mit Nachschusspflicht zu investieren ist wie Glücksspiel“, hatte Bafin-Exekutivdirektorin Elisabeth Roegele das im Mai beschlossene Verbot begründet.

Global stehen neben den Differenzkontrakten vor allem die sogenannten Krypto-Börsengänge im Fokus der Aufseher. Anfang September hatte die chinesische Zentralbank solche ICOs für illegal erklärt. Dabei geben digitale Start-ups ihren Anlegern keine Aktien aus, sondern lediglich Gutscheine, die eine Beteiligung an möglichen künftigen Gewinnen versprechen. Auf dem Markt tummeln sich viele Betrüger, so die Befürchtung der Aufsichtsbehörden. Südkorea zog nach, auch in der Schweiz und in Russland wollen die Regulierer stärker eingreifen.