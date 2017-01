Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

USA verdächtigen China der Währungsmanipulation

Auch Kit Juckes, Devisenstratege von der Société Générale scheint wenig beeindruckt von Mnuchins Ausführungen. „Dass eine 25-prozentige Aufwertung der Wirtschaft kurzfristig schadet, ist keine Neuigkeit.“ Allerdings würden die jüngsten Aussagen ebenso wie Trumps Kündigung der Freihandelsabkommen TPP (Trans-Pacific Partnership) mit Asien zur aktuellen Dollar-Korrektur beitragen.

Dennoch bleiben Marktbeobachter überzeugt: Setzt Trump um, was er verspricht, und steigert die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr erneut um zwei bis drei Schritte, sollte der Dollar mittelfristig weiter aufwerten. Darin kann auch Mnuchin etwas Gutes erkennen: Immerhin steigere ein wertvollerer Dollar die Kaufkraft der USA. Anlagen in Fremdwährungen würden aus US-Sicht günstiger.

Gegenüber China scheint Mnuchin auf Linie mit seinem Chef zu sein. In dem schriftlichen Statement erklärt der Ex-Goldman-Banker, dass er das die vermeintliche Währungsmanipulation der Chinesen noch einmal prüfen wolle. Diese sei ein „ernsthafter Eingriff in die Prinzipien des freien Handels und müsse wirksam angegangen werden“. Als Finanzminister werde er gemeinsam mit dem Präsidenten die Handelsbeziehungen zu China, den Schaden, der der amerikanischen Wirtschaft durch die Eingriffe in den Währungsmarkt entstanden sei, sowie weitere „unfaire Taktiken“, die gegen die Prinzipien des Freihandels verstoßen, überprüfen.

Eigentlich hatte Trump im vergangenen Jahr versprochen, China noch während seines ersten Tages im Präsidentenamt als Währungsmanipulator zu bezichtigen. Der Tag kam und Trump ließ seinen Worten keine harten Worte folgen. Der Republikaner ruderte zurück. Auch wenn es offensichtlich sei, werde er zuerst mit den Chinesen darüber sprechen, erklärte Trump dem Wall Street Journal.