 US-Reserven steigen: Ölpreis rutscht unter 50 Dollar

Ölfeld im Irak Die Opec-Staaten sind sind über weitere Förderkürzungen noch nicht einig. Möglich, dass der jüngste Ölpreisrutsch sie zu weiterer Drosselung zwingen wird. (Foto: dpa)

DüsseldorfAn den Rohstoffmärkten machen die Bären Stimmung: Der Preis für die US-Sorte WTI fiel Donnerstag zwischenzeitlich unter die 50-Dollar-Marke und damit das erste Mal seit dem 15. Dezember. Zuletzt stand der Rohstoff bei 49,2 US-Dollar je Barrel und damit gut zwei Prozent tiefer als am Vortag. Auch die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich. Am Vormittag kostete ein Barrel 51,2 US-Dollar und damit 1,8 Prozent weniger als am Vortag.

Bereits in der Nacht kam es zu einem starken Preisrutsch der beiden Ölsorten. Unmittelbar dafür sorgten die jüngsten Zahlen der US-Energie-Agentur (EIA). Diese gab bekannt, dass die US-Ölreserven in der vergangenen Woche um 8,2 Millionen Barrel gestiegen, wobei Analystenmit einem Anstieg um gerade einmal zwei Millionen Barrel gerechnet hatten. Es war wohl die Überraschung, die zu einer so starken Reaktion führte.

Jedoch dürften die EIA-Zahlen nicht der einzige Grund dafür sein, weshalb es für Öl wieder nach unten geht. Eine wichtige Rolle spielt auch die Opec. Denn die Mitglieder des Öl-Förderkartells sind sich uneinig, ob sie auch im zweiten Halbjahr 2017 die Fördermengen weiter begrenzen und die Preise so stabilisieren wollen. Während Länder wie Angola und Irak sich für die Förderbegrenzung aussprachen, gibt sich das mächtige Saudi-Arabien unentschlossen. Das Königreich habe noch keine Entscheidung getroffen, sagte der Energieminister des Landes, Khalid al-Falih, auf einer Konferenz in Huston. Man wolle die Konferenz der Opec-Minister im Mai abwarten.

Das Dilemma der Opec-Staaten: Um die Preise für das Öl zu stabilisieren, müssen sie ihre Produktion drosseln und somit auf einen Teil der Einnahmen verzichten. Allerding werden ihre Bemühungen von den steigenden US-Ölreserven zunichte gemacht. Die 50-Dollar-Marke gilt bei Händlern als die Schmerzgrenze, welche die ölreichen Staaten zum Verhandeln über weitere Fördermengenkürzungen bringen könnte. Sie setzen nun ihre Hoffnungen auf den Mai. Der Monat ist nicht nur wegen des Treffens wichtig, sondern weil da auch die Feriensaison steigt. Die stärkere Nachfrage nach Benzin könnte sich auf die Ölpreise auswirken.

Unter dem jüngsten Preisrückgang für Öl leiden nicht nur die Rohstoff- sondern auch die Aktienmärkte. So schmissen Händler am Mittwoch Aktien großer Energieunternehmen aus ihren Depots. Die Exxon-Aktie verlor rund 1,8 Prozent, Chevron-Papiere büßten fast zwei Prozent ein. Der S&P 500 Energie-Index rutschte gut zwei Prozent tiefer. Auch in Europa hatten die Öl-Aktien keine besonders guten Tag. Der STXE 600-Oil & Gas-Index, in dem unter anderem Total und BP gelistet sind, verlor gut 2,8 Prozent. Größte Verlierer waren die Aktien von Tullow Oil mit einem Minus von 5,8 Prozent, Repsol-Papiere, die 2,9 Prozent verloren sowie die Aktien von Royal Dutch Shell.