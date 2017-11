Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in Bonn und Frankfurt betritt mit ihrer Warnung Neuland.

DüsseldorfDie deutsche Finanzaufsicht warnt Verbraucher erstmals vor virtuellen Börsengängen. In der Verbraucherwarnung, über die das Handelsblatt vorab berichtet hatte, findet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) deutliche Worte. Die sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) stellten „höchst spekulative Investments“ dar, die „erhebliche Risiken“ bergen.

„Anleger sollten sich darauf einstellen, dass auch ein Totalverlust ihrer Investition möglich ist“, warnt die Bafin. „Wie bei den meisten aktuellen Trends zieht das hohe öffentliche Interesse an ICOs auch Betrüger an.“

Die BaFin hat sich bislang nur allgemein zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin geäußert, zu virtuellen Börsengängen – im Unterschied zu Aufsichtsbehörden in den USA, der Schweiz oder Singapur – aber geschwiegen. Nun warnt sie Verbraucher explizit vor den stark wachsenden Finanzierungsrunden. Sechs sogenannte ICOs sind aktuell in Deutschland angekündigt. Die Anbieter hoffen auf Einnahmen von bis zu 200 Millionen Euro.

ICOs werden von Start-ups vor allem aus dem Kryptowährungs-Bereich begeben. Der Begriff lehnt sich an die englische Bezeichnung eines klassischen Börsengangs an („Initial Public Offering“, IPO). „Durch die begriffliche Nähe wird der Eindruck erweckt, ICOs seien mit Aktienemissionen vergleichbar, was jedoch weder technisch noch rechtlich der Fall ist“, stellt die Bafin nun erstmals klar.

Anleger erwerben im Rahmen von ICOs sogenannte Coins oder Tokens. Diese digitalen Gutscheine bieten jedoch im Unterschied zu Aktien häufig kein Mitspracherecht für Anleger, sondern versprechen höchstens die Beteiligung an künftigen Gewinnen oder einen Zugang zum geplanten Service des Start-ups. Teilweise werden sie von den Anbietern als Spenden deklariert.

Das Krypto-ABC Bitcoins Bitcoins sind eine elektronische Währung, manchmal auch Kryptowährung genannt. Sie basiert auf einer Blockchain. Die Identität des Gründers, Satoshi Nakamoto, ist unbekannt.

Blockchain Blockchains sind elektronische Buchhaltungen, die jedem Nutzer dezentral in identischer Form zur Verfügung stehen.

DAO DAO steht für „Digitale autonome Organisation“. Das Unternehmen existiert virtuell, und die Eigentümer lenken es durch elektronische Entscheidungsprozesse.

Ethereum Ethereum ist ein Projekt, das dem der Bitcoins ähnelt. Die zugehörige Währung heißt Ether. Die zentrale Gründerfigur ist der russischstämmige Kanadier Vitalik Buterin. Eine besondere Rolle spielen dabei Smart Contracts.

ICO ICO steht für Initial Coin Offering. Dabei sammeln Unternehmen Geld für Projekte ein, häufig in Form von Bitcoins. Im Gegenzug erhalten die Investoren Token. Manchmal handelt es sich bei den Unternehmen um DAOs.

Kryptowährungen Kryptowährungen oder Digital Assets sind Zahlungsmittel, die allein auf einer Software basieren. Durch elektronische Verschlüsselung wird sichergestellt, dass die Einheiten oder Coins nur dem jeweiligen Besitzer zur Verfügung stehen.

Ripple Ripple ist eine Alternative zu Bitcoins, die für den Zahlungsverkehr unter Banken gegründet wurde. Die zugehörige Währung heißt XRP. Das wichtigste Unternehmen ist Ripple-Lab.

Smart Contracts Smart Contracts bewirken automatisch Vorgänge, etwa Zahlungen, bei Erfüllung bestimmter Bedingungen.

Token Token funktionieren bei ICOs ähnlich wie Bitcoins. Es handelt sich aber nicht um allgemein gängige Zahlungsmittel. Die Token sollen den Investoren die Teilnahme an dem Projekt garantieren, das mit ihrem Geld realisiert wird.

Zu den Risiken der im Rahmen von ICOs erworbenen Tokens zählt die Bafin die „häufig großen Preisschwankungen“. Es bestehe das Risiko eines „nicht liquiden oder gar nicht vorhandenen Zweitmarkts“ – Anleger könnten also im Zweifel auf erworbenen Gutscheinen sitzenbleiben. Problematisch sei auch, dass sich die über ICOs finanzierten Geschäftsmodelle typischerweise „in einem sehr frühen, meist experimentellen Stadium“ befänden. Die „behaupteten Funktionsweisen“ seien „aus Anlegersicht schwer zu überprüfen.“

Darüber hinaus bemängelt die Bafin, dass ICO-Anbieter oft keine regulierten Prospekte herausgeben, die Dokumentation sei „oft objektiv unzureichend, unverständlich oder gar irreführend“. ICOs wiesen eine „systembedingte Anfälligkeit (...) für Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ auf.

Die deutsche Finanzaufsicht kritisiert in ihrer Warnung die Politik: „Aufgrund fehlender gesetzlicher Vorgaben und Transparenzvorschriften ist der Verbraucher allein auf sich gestellt, wenn es daran geht, die Identität, Seriosität und Bonität des Token-Anbieters zu überprüfen“. Anleger sollten sich vergewissern, „dass sie die Vorteile und Risiken des Projekts beziehungsweise des Investments vollständig verstanden haben.“

Die Bafin betritt mit ihrer pauschalen Warnung vor ICOs Neuland. Bisher hat sie nur einzelne Produkte verboten beziehungsweise deren Vertrieb eingeschränkt. Im Frühjahr untersagte die Bafin Finanzdienstleistern beispielsweise, Differenzgeschäfte (CFDs) mit einer Nachschusspflicht an Privatkunden zu verkaufen. Bereits 2016 hatte die Behörde mit einem Verkaufsverbot von Bonitätsanleihen an Privatanleger gedroht. Die Finanzbranche konnte dies jedoch abwenden, indem sie den Namen und die Konditionen von Bonitätsanleihen änderte und sich verpflichtete, sie künftig nur noch an risikobereitere Privatanleger zu verkaufen.