Das „Krypto-Blutbad“ ist vorerst beendet: Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. liegen deutlich im Plus. In die Kritik geraten die Bitcoin-Futures. Anders als erhofft heizen sie Crashs offenbar erst richtig an.

DüsseldorfVorsichtiges Aufatmen am Krypto-Markt: Nach einer Woche mit extremen Kurs-Volatilitäten erholen sich die wichtigsten Kryptowährungen von einem Teil der Verluste. Der Bitcoin liegt am Donnerstagabend laut Daten der Website coinmarketcap.com über 20 Prozent im Plus. Andere Cyberwährungen übertreffen diesen Wert sogar: Ethereum steigt um über 30 Prozent, Ripple sogar um über 70 Prozent. Krypto-Anleger haben harte Tage hinter sich, und selbst die Kritiker von Bitcoin & Co. hat der jüngste Absturz der wichtigsten Digitalwährungen nicht kaltgelassen. Manche sprachen schon vom „Krypto-Blutbad“. Binnen zwei Tagen verlor der Bitcoin ein Drittel seines Wertes und riss fast alle Konkurrenten, darunter Ethereum und Ripple, mit nach unten. Auch wenn der Bitcoin nun wieder etwas höher liegt: Das Rekordhoch von 20.000 Dollar im Dezember liegt in weiter Ferne. Bitcoin-Fans der ersten Stunde freuen sich im Netz und verweisen auf ein bekanntes Muster vergangener Korrekturen: Schon häufig ist der Bitcoin deutlich eingebrochen und hat sich meist ebenso deutlich wieder erholt. Garantiert ist eine solche Entwicklung allerdings nicht. So ließen frühere Bitcoin-Abstürze bei einem Kurs von 100 Dollar die meisten Beobachter kalt – heute bewegt ein Crash Milliarden. Und seit die neu aufgelegten Bitcoin-Futures im Dezember an der Chicagoer Börse angekommen sind, steigt die Ansteckungsgefahr auch für den klassischen Finanzmarkt. Hackerangriffe auf Bitcoin & Co Bereits knapp eine Million Bitcoin gestohlen Börsen, an denen Bitcoin & Co. gehandelt werden, sind ein beliebtes Ziel von Hackern. Bei ihren Überfällen erbeuten sie manchmal Millionen und stürzen die Betreiber der Handelsplattformen oft in die Insolvenz. Bislang wurden insgesamt knapp eine Million Bitcoin gestohlen – zum aktuellen Kurs ist das eine Beute von 8,2 Milliarden Dollar. Einer Studie von Tyler Moore zufolge, einem Professor für Cyber-Sicherheit an der Universität von Tulsa, wurden seit der Erfindung von Bitcoin 2009 ein Drittel aller Handelsplattformen für Krypto-Währungen gehackt. Nach Angaben der Datenschutz-Organisation Privacy Rights Clearinghouse lag die Quote bei US-Banken im gleichen Zeitraum bei einem Prozent. Mt.Gox Am bekanntesten ist die Attacke auf die damals weltgrößte Bitcoin-Börse Mt.Gox aus Japan. Etwa 25.000 Kunden verloren rund 650.000 Bitcoin - aktueller Wert: 5,3 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Börse, über die seinerzeit 90 Prozent des weltweiten Handels abgewickelt wurden, schlitterte daraufhin Anfang 2014 in die Pleite. Der Insolvenzverwalter der Börse hat Ansprüche von Geschädigten im Volumen von 400 Millionen Dollar anerkannt. Tether Das jüngste Hacking-Opfer ist Tether. Das Startup teilte am 21. November 2017 mit, „externe Angreifer” hätten die gleichnamige Kryptowährung im Volumen von 31 Millionen Dollar gestohlen. Dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge ist Tether mit einem Börsenwert von insgesamt 674 Millionen Dollar die Nummer 19 der insgesamt etwa 1300 Internet-Währungen. Bitfinex Im August 2016 erbeuteten Hacker bei einem Angriff auf die Hongkonger Handelsplattform Bitfinex 120.000 Bitcoins im damaligen Wert von etwa 70 Millionen Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs beläuft sich der Schaden auf 982 Millionen Dollar. Cryptsy Im Juli 2017 wurde der Betreiber der kollabierten Börse Cryptsy dazu verurteilt, 8,2 Millionen Dollar an seine Kunden zu zahlen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass 11.325 Bitcoin (heutiger Wert: rund 92 Millionen Dollar) gestohlen wurden. Allerdings blieb unklar, von wem. Kraken Am 7. Mai 2017 verloren Kunden der Handelsplattform Kraken einer Klageschrift zufolge fünf Millionen Dollar, weil sie während eines Hacker-Angriffs nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. In dieser Zeit stürzte der Kurs der Internet-Währung Ether auf der Handelsplattform um 70 Prozent ab. Die Ether-Bestände derjenigen Anleger, die auf Pump spekuliert hatten, wurden daher zwangsverkauft. Quelle: Reuters Weniger optimistische Investoren erinnert der aktuelle Crash auch an den Bitcoin-Kursverfall Ende 2013. Damals sank der Preis von einem Rekordhoch von 1.149 Dollar über einen längeren Zeitraum bis auf 177 Dollar. Auch hier sollte es zu einer Erholung kommen – es brauchte allerdings über drei Jahre bis zum Jahresbeginn 2017, bis der Ausgangswert wieder erreicht war. Die Achterbahnfahrt der Kryptowährungen hat viele Gründe. Vor dem chinesischen Neujahrsfest im Februar machten offenbar viele Anleger im Reich der Mitte Kasse – ein bekanntes Muster aus den vergangenen Jahren. Dazu kommt die Angst vor einem Kollaps des Marktes durch staatliche Eingriffe. „Der Preissturz zeigt meines Erachtens die Nervosität der Investoren im Bereich Krypto-Assets, vor allem vor dem Hintergrund der Maßnahmen von Regulierungsbehörden. Diese waren zu erwarten, werden aber dazu beitragen, das Ökosystem der Krypto-Assets zu professionalisieren“, erklärt Professor Philipp Sandner, Leiter des Blockchain-Center der Frankfurt School of Finance and Management. Lange waren die chinesischen Sparer, die per Bitcoin ihr Geld dem Zugriff der Partei- und Staatsführung zu entziehen versuchten, verlässliche Abnehmer. Doch inzwischen ist Peking die Währung, der so viele Landsleute verfallen sind, ein Graus. China hat die Krypto-Börsen geschlossen und will nun die Produzenten vertreiben. Auch Südkorea diskutiert ein Komplettverbot des Handels. Das zeigt, dass der Bitcoin verwundbarer ist als gedacht. „In den nächsten Monaten werden noch zahlreiche regulatorische Schritte erfolgen. Ich denke aber, dass diese zum Ziel haben, die Technologie in geordnete Bahnen zu lenken, und nicht, die Technologie komplett zu stoppen“, sagt Sandner. „Technologischen Fortschritt kann man nicht aufhalten. Er muss aber kanalisiert werden.“