 Währung: Eurokurs hält sich deutlich über 1,46 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag deutlich über 1,46 Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,4 649 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagmittag auf 1,4 626 (Mittwoch: 1,4 586) Dollar festgesetzt.

15.02.2008 - 07:55 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen