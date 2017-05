Die gelpolitische Kursmacht

Hinzu kommt, dass der Dollar auf die Impulse der Geldpolitik reagieren wird. Und die sprechen für einen Aufwärtskurs. Auf der Mai-Sitzung des geldpolitischen Komitees der Zentralbank Fed, dem FOMC, wurde zwar keine Zinserhöhung beschlossen. Doch ein Anstieg wird immer wahrscheinlicher. Das lässt den Dollar am Donnerstag zwar noch keine ungeahnten Höhen erklimmen. Doch mit der Zinserhöhung liegen die USA weiter deutlich vor anderen großen Währungsräumen wie der Euro-Zone oder Japan.

Die höheren Zinsen sollten mehr Kapital in die USA locken, was den Dollar steigen lassen dürfte. Die Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank betont allerdings: „Es kommt für den Dollar auf die Geschwindigkeit der zukünftigen Zinserhöhungen an, nicht auf das genaue Timing.“ Bislang besteht die Aussicht, dass die Fed den Leitzins in diesem Jahr nach dem Zinsschritt im März noch zwei weitere Male anhebt.

Dass die meisten Analysten die Parität von Euro und Dollar nun wieder abgeschrieben haben, liegt nicht zuletzt am Ausblick für die Eurozone. Die Gemeinschaftswährung wurde in den vergangenen stark von den politischen Risiken belastet. Nachdem die Rechtspopulisten in den Niederlanden nicht an die Macht kamen und Marine Le Pens Front National in Frankreich nur noch geringe Aussichten auf einen Wahlerfolg am Sonntag eingeräumt werden, nehmen die Schrecken ab.

Noch klarer auf die Währungskurse wirkt indes der Kurs der Europäischen Zentralbank EZB. Von Draghi und seinen Notenbankern ist in naher Zukunft zwar kein Zinsanstieg wie in den USA zu erwarten. Allerdings scheint die EZB mit dem zwar verlängerten Anleihekaufprogramm, allerdings zu geringeren monatlichen Beträgen, den Einstieg in den Ausstieg aus dem seit März 2015 geführten milliardenschweren Anleihekaufprogramm eingeleitet zu haben, das sogenannte Tapering. „Es scheint an der Zeit, dass der Devisenmarkt endlich in nennenswertem Umfang das erwartete Tapering der EZB einpreist“, schrieb die Commerzbank jüngst in einem Kommentar. Eine darüber angereizte Euro-Stärke halten die Experten der Commerzbank für gerechtfertigt und dauerhaft.