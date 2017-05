Trumps Dollar-Dilemma

Was ist passiert? Da ist zunächst einmal Donald Trump. Dem neuen US-Präsidenten gelang es in den ersten Monaten seiner Amtszeit zwar, einigen Unternehmen Investitionsversprechen in den USA abzuringen. Das sollte das Vertrauen in die USA und in seine Währung stärken. Doch mit seinen großen politischen Versprechen kommt Trump mit Dekreten im Alleingang nicht voran: Sein erstes Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimischen Ländern wurde von der Justiz kassiert, seine Gesundheitsreform zur Abschaffung von Obamacare hat er aus Mangel an Unterstützung aus den eigenen Reihen noch vor einem drohenden Abstimmungsdebakel zurückgezogen, für die Mauer an der Grenze zu Mexiko gibt es im US-Haushalt vorerst nicht genügend Budget und trotz der angekündigten Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 15 Prozent bleiben die Finanzmärkte wegen fehlender Details noch zurückhaltend.

„Nach 100 Tagen im Amt hat der Präsident jedoch kaum konkrete Erfolge vorzuweisen. Im Gegenteil: seine Unfähigkeit einen klaren Kurs zu fahren – bestes Beispiel: Syrien – verunsichert zunehmend“, zieht die Analystin Sonja Marten von der DZ Bank Bilanz. Besorgniserregend sei, dass im selben Maße, wie Hoffnungen auf frische positive wirtschaftliche Impulse schwinden, die politische Anfälligkeit des Dollars wächst.

Die einstige Trump-Euphorie am Markt ist Skepsis gewichen. Donald Trump könnte sich demzufolge zwar über einen schwächeren Dollar als zu seinem Amtsantritt freuen. Der Groll über die Gründe dafür dürfte indes überwiegen.

Entgegen der Mehrheit der Analysten rechnet die amerikanische Großbank Morgan Stanley nur mit einer vorübergehenden Schwächephase des Dollars. Die Wirtschaft laufe gut, was eine wichtige Grundlage sei, schrieb Morgan-Stanley-Devisenstratege Hans-Redeker mit seinem Kollegen Gek Teng Khoo in der vergangenen Woche. Dies drückt sich dieser Tage vor allem am amerikanischen Aktienmarkt aus, der auf Rekordniveaus notiert. Morgan Stanley glaubt als eine der wenigen verbliebenen Banken daran, dass Euro und Dollar innerhalb der kommenden Monate die Parität erreichen. Mehr noch: Bis Ende des Jahres könnte der aktuelle Kurs um elf Cent auf dann nur noch 0,97 Dollar je Euro fallen.

Einer der Gründe für ihre Sicht: Trumps Steuerreform. Diese werde nicht zuletzt amerikanische Unternehmen anreizen, Kapital aus anderen Ländern in die USA zurückzuholen. „Es geht um die Rückführung eines Teils der 2,6 Billionen Dollar, die amerikanische Unternehmen an Gewinnen im Ausland halten“, argumentieren Redeker und Khoo. Diese Maßnahme könnte wiederum Ausgaben in den USA anreizen – was den Dollar stärken dürfte.

Doch aus einem Dilemma werden die USA so schnell nicht entkommen: Schlagen Trumps Reformen durch, wird der Dollar gegenüber anderen Währungen aufwerten und damit werden auch amerikanische Güter auf dem Weltmarkt teurer. Importe werden hingegen billiger. Die von Trump immer wieder kritisierte negative Leistungsbilanz – also die Tatsache, dass sein Land mehr Güter ein- als ausführt – dürfte das kaum ausgleichen.