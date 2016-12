Ägypten : Börse in Kairo knackt weiter Rekorde

Datum: 20.12.2016 17:53 Uhr

An der Börse in Kairo notiert der Leitindex auf einem Allzeithoch, seit Jahresbeginn legte dieser um 75 Prozent zu. Auch für 2017 wird mit rasantem Wachstum gerechnet – viele Ägypter flüchten sich in Aktien.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Börse in Kairo Der ägyptische Leitindex erklimmt ein neues Allzeithoch – Tendenz steigend. (Foto: dpa) FrankfurtDer Höhenflug des ägyptischen Aktienmarktes geht weiter. Der Kairoer Leitindex stieg am Dienstag um bis zu 3,6 Prozent und notierte mit 12.170,03 Punkten so hoch wie noch nie. Damit hat er seit Jahresbeginn rund 75 Prozent zugelegt. Der Dax kommt in diesem Zeitraum nur auf etwa sechs Prozent. Vor allem ausländische Fonds gingen auf Einkaufstour, sagte Mohamad Al Hajj, Analyst der Investmentbank EFG Hermes. Sie rechneten damit, dass der ägyptische Aktienmarkt sich 2017 im Vergleich zu den Börsen des Nahen Ostens und der Schwellenländer insgesamt erneut überdurchschnittlich entwickeln werde. Außerdem gälten Aktien als Absicherung gegen Preisverfall. „Schließlich ist das ägyptische Pfund auf einem Rekordtief und es gibt Spekulationen auf eine weiter anziehende Inflation.“ Wie die Welt im Jahr 2015 ihr Geld anlegt Nordamerika Anlageklassen in Prozent des Brutto-Geldvermögens Bankeinlagen: 14 Prozent Wertpapiere: 51 Prozent Versicherungen und Pensionen: 32 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent Quellen: Allianz Wealth Report (Nationale Zentralbanken und Statistikämter, Allianz SE)

Westeuropa Bankeinlagen: 30 Prozent Wertpapiere: 27 Prozent Versicherungen und Pensionen: 40 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent

Osteuropa Bankeinlagen: 54 Prozent Wertpapiere: 28 Prozent Versicherungen und Pensionen: 10 Prozent Sonstige Forderungen: 8 Prozent

Asien Bankeinlagen: 44 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 13 Prozent Sonstige Forderungen: 2 Prozent Hinweis: Japan ist in dieser Kategorie nicht gelistet

Japan Bankeinlagen: 53 Prozent Wertpapiere:18 Prozent Versicherungen und Pensionen: 28 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Ozeanien Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 24 Prozent Versicherungen und Pensionen: 52 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Lateinamerika Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 33 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent Ein Dollar verteuerte sich am Dienstag auf bis zu 19,64 Pfund.