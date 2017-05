 Asien : Börsen geben leicht nach

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Börse in China An den asiatischen Börsen herrscht verhaltene Ruhe nach dem Anschlag in Manchester. (Foto: dpa)

TokioDie Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag etwas nachgegeben. In Tokio ging der Nikkei-Index mit einem Minus von 0,3 Prozent mit 19.613 Punkten aus dem Handel. Der MSCI-Index asiatischer Werte ohne Japan notierte 0,1 Prozent niedriger.

Kaum eine Rolle an den Aktienbörsen spielte der Selbstmordanschlag in der nordenglischen Stadt Manchester. „Seit 9/11 hat der Einfluss von terroristischen Ereignissen auf die Märkte abgenommen“, sagte Shane Oliver, Investmentstratege bei AMP Capital in Sydney.

Das britische Pfund geriet nach Anschlag unter Druck. Die britische Währung gab weitere 0,1 Prozent nach, nachdem sie bereits am Montag 0,3 Prozent verloren hatte. Der Euro profitierte zunächst von den jüngsten Aussagen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche die Europäische Zentralbank für die Schwäche der Gemeinschaftswährung verantwortlich gemacht hatte, gab dann aber auf 1,1223 Dollar leicht nach. Der Yen legte leicht zu, ein Dollar kostete 111,14 Yen.

Die britische Polizei geht mittlerweile von einem Anschlag in Manchester aus. Dieser sei von einem Täter verübt worden, der einen Sprengsatz am Körper getragen habe. Bei der Explosion nach einem Pop-Konzert am späten Montagabend wurden mindestens 22 Menschen getötet.