Börse Asien : Anleger agieren zögerlich

Datum: 01.09.2017 07:30 Uhr

Bevor am Nachmittag in den USA neue Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden, haben die Börsen in Tokio leicht zugelegt. Anleger warten gespannt auf die Zahlen aus Washington und halten sich daher noch zurück.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Aktienkurse in Japan Vor einer Börsenanzeigetafel in Tokio. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot) TokioDie Börsen in Tokio haben am Freitag leicht zugelegt. Vor dem Arbeitsmarktbericht in den USA hielten sich Anleger aber zurück, sagte Analyst Yutaka Miura vom Wertpapierhändler Mizuho. Sie wollten sehen, ob aus den Jobdaten Rückschlüsse auf die US-Zinspolitik ablesbar seien und der Dollar dann zum Yen steige oder falle. Der Nikkei-Index mit den Standardwerten stieg um 0,2 Prozent auf 19.684 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,1 Prozent auf 1618 Zähler zu. Im Wochenverlauf hat der Nikkei damit 1,2 Prozent gewonnen – nach zuvor sechs Wochen mit Kursverlusten. Der Euro lag in Fernost mit 1,1904 Dollar leicht im Minus.