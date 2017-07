 Börse Asien : Nach Zinspause ist Fed wieder im Plus

Börse in Tokio Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tendierte mit einem Prozent im Plus. (Foto: dpa)

TokioDie Tokioter Börse hat am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendierte im Mittagshandel 0,13 Prozent fester bei 20.075 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,31 Prozent auf 1625 Zähler. Die Fed beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in einer Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Zugleich kündigte sie an, den Abbau ihrer billionenschweren Bilanz bald in Angriff zu nehmen.

Der Fed-Entscheid habe positive Impulse geliefert, sagte Masayuki Kubota von Rakuten Securities. Der Nikkei werde sich voraussichtlich noch eine Weile im Bereich der 20.000 Punkte bewegen.

Zu den größten Gewinnern in Japan zählte der Spielkonsolen-Hersteller Nintendo. Die Aktien legten mehr als sechs Prozent zu, nachdem das Unternehmen in die Gewinnzone zurückgekehrt war. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans tendierte mit einem Prozent im Plus.

Der Euro stieg im frühen Handel auf 1,1750 Dollar und erreichte damit seinen höchsten Stand seit Januar 2015. Der Dollar kostete 110,80 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9499 Franken je Dollar und 1,1169 Franken je Euro gehandelt.