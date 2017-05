 Börse Asien : Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheidung

Börse Tokio Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP)

SingapurIn China und Australien gaben die Kurse nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,2 Prozent im Minus. Dagegen ging es an den Börsen in Singapur, Taiwan, Malaysia und Thailand leicht nach oben. In Tokio wurde nicht gehandelt. Der dortige Aktienmarkt bleibt feiertagsbedingt noch bis Freitag geschlossen. In Hongkong und Südkorea ruhte ebenfalls der Aktienhandel wegen der Feierlichkeiten zum Gedenken an Buddhas Geburtstag.

Wie zuvor in den USA hielten sich auch in Fernost viele Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) (20.00 Uhr, MESZ) zurück. Sie hofften auf Hinweise, ob es schon im Juni zur nächsten Zinserhöhung kommen könnte. Nach enttäuschenden Zahlen vom US-Automarkt warteten Börsianer zudem auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar mit 112,07 Yen wenig verändert zur japanischen Währung. Der Euro lag ebenfalls stabil bei 1,0917 Dollar.