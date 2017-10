 Börse Europa: Frankreichs Wirtschaft brummt

Euro-Skulptur Die Gemeinschaftswährung machte ihre Verluste am Dienstag wieder wett. (Foto: dpa)

FrankfurtWegen des landesweiten Reformationsfeiertages bleiben die Börsen in Deutschland am Dienstag geschlossen. Der Euro-Stoxx 50 notierte am Morgen leicht im Plus bei 3664 Punkten. Auch der französische Leitindex CAC 40 konnte im frühen Handel etwas zulegen. Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal so kräftig gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ist damit auf gutem Weg, das im Haushaltsentwurf für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent zu erreichen oder zu übertreffen. Dadurch wird es einfacher, das Defizit im Staatshaushalt zu senken.

Verglichen mit dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt in den Sommermonaten wie von Ökonomen erwartet um 0,5 Prozent. Der private Konsum gewann dabei an Schwung: Er legte mit 0,5 Prozent fast doppelt so stark wie zu im Vorquartal. Die Unternehmen investierten 0,8 Prozent mehr, während die Exporte um 0,7 Prozent zunahmen. Im zweiten Quartal war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nach revidierten Daten um 0,6 (bisher 0,5) Prozent gewachsen. Präsident Macron will mit Reformen die Arbeitslosigkeit senken. Steuersenkungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und Investitionen in die Ausbildung sollen dabei helfen.

Auch das Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion dürfte in den Sommermonaten nach Schätzung von Ökonomen um 0,5 Prozent gewachsen sein. Das Statistikamt Eurostat wollte noch im Tagesverlauf eine erste Schätzung veröffentlichen.

Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel zwischenzeitliche Verluste fast vollständig wieder ausgleichen können. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1646 US-Dollar und damit nur noch geringfügig weniger als am Vorabend. Zuvor war der Kurs bis auf 1,1625 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1612 (Freitag: 1,1605) Dollar festgesetzt.

Robuste Konjunkturdaten aus Frankreich stützten den Euro am Morgen etwas. Die französische Wirtschaft blieb im dritten Quartal auf Wachstumskurs. Die bisherige Schätzung für das Vorquartal wurde sogar leicht nach oben revidiert. Im Tagesverlauf könnten noch weitere Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Für Frankreich und den Euroraum werden noch Inflationszahlen veröffentlicht. Außerdem wird es neue Daten zur Arbeitslosigkeit im Währungsraum geben. Außerdem stehen in den USA mehrere Stimmungsindikatoren sowie Zahlen zum Immobilienmarkt an.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 60,81 US-Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 54,04 Dollar.

An den vergangenen Handelstagen hatten sich die Ölpreise deutlich erholt. Mit 61,00 US-Dollar erreichte der Brent-Preis am Montag zwischenzeitlich ein Zweijahreshoch. Als Grund für den Auftrieb gilt die Erwartung einer Verlängerung der bestehenden Förderkürzungen wichtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland.