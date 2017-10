 Börse Europa: Gute Stimmung im dünnen Handel

Euro-Skulptur Die Gemeinschaftswährung machte ihre Verluste am Dienstag wieder wett. (Foto: dpa)

FrankfurtStarke Zahlen des Ölriesen BP haben am Dienstag für gute Stimmung an Europas Börsen gesorgt. Der Handel blieb allerdings insgesamt dünn, weil der deutsche Aktienmarkt wegen des diesmal bundesweit gefeierten Reformationstags geschlossen war. Am Mittwoch wird in Teilen Deutschlands und Europas dann der Feiertag Allerheiligen begangen. Die Anleger hielten sich außerdem zurück in Erwartung wichtiger geldpolitischer Entscheidungen der Notenbanken der USA und Großbritanniens.

Der EuroStoxx50 notierte 0,3 Prozent im Plus. In London lag der Leitindex „Footsie“ 0,1 Prozent höher. Dazu trugen insbesondere die BP-Aktien bei, die zwei Prozent zulegten. Der Ölkonzern verdoppelte im vergangenen Quartal seinen Gewinn und kündigte eine Wiederaufnahme seiner Aktienrückkäufe an. Europäische Energietitel rückten 0,9 Prozent vor.

Unter den europäischen Einzelwerten standen ferner Ryanair im Blick, die 4,9 Prozent anzogen. Der irische Billigflieger rechnet trotz der Streichung Tausender Flüge weiterhin mit einem Rekordgewinn für das laufende Geschäftsjahr. Zu den Verlierern zählten hingegen BNP Paribas, die 3,5 Prozent absackten. Die französische Großbank steigerte zwar ihren Gewinn im vergangenen Quartal, enttäuschte die Anleger aber mit einem schwachen Handelsergebnis.

Das spanische Börsenbarometer Ibex kletterte 0,8 Prozent. In der Katalonien-Krise blieb eine weitere Eskalation aus. Die spanische Wirtschaft ist im Sommerquartal ungeachtet der Katalonien-Krise kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 0,8 Prozent, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des Statistikamtes in Madrid hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit diesem Ergebnis gerechnet, nachdem es im Vorquartal noch zu 0,9 Prozent reichte. Damit bleibt Spanien einer der am schnellsten wachsenden Euro-Staaten: Für die Währungsunion insgesamt erwarten Experten im dritten Quartal ein Plus von 0,5 Prozent.

„Die spanische Wirtschaft erholt sich gut“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. Das spiegelt sich auch auf dem Arbeitsmarkt wider: Die Arbeitslosenquote fiel im dritten Quartal auf 16,4 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 2008. Anfang 2013 - auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise - lag sie noch bei fast 27 Prozent.

Bedroht wird der Aufschwung allerdings durch den Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien, der Investoren, Konsumenten und Touristen verunsichert. Die Regierung senkte deshalb ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 2,6 auf 2,3 Prozent. Wirtschaftsminister Luis de Guindos hofft trotzdem, dass zumindest noch ein Plus von 2,5 Prozent herausspringen kann.

Nach der Verkündung der Unabhängigkeit Kataloniens durch das Regionalparlament am Freitag hatte die Zentralregierung umgehend die dortige Regierung abgesetzt und für den 21. Dezember Neuwahlen angesetzt. Am Montag erhob die spanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Mitglieder der entmachteten katalanischen Regionalregierung.

Auch die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal so kräftig gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ist damit auf gutem Weg, das im Haushaltsentwurf für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent zu erreichen oder zu übertreffen. Dadurch wird es einfacher, das Defizit im Staatshaushalt zu senken.

Verglichen mit dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt in den Sommermonaten wie von Ökonomen erwartet um 0,5 Prozent. Der private Konsum gewann dabei an Schwung: Er legte mit 0,5 Prozent fast doppelt so stark wie zu im Vorquartal. Die Unternehmen investierten 0,8 Prozent mehr, während die Exporte um 0,7 Prozent zunahmen. Im zweiten Quartal war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nach revidierten Daten um 0,6 (bisher 0,5) Prozent gewachsen. Präsident Macron will mit Reformen die Arbeitslosigkeit senken. Steuersenkungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und Investitionen in die Ausbildung sollen dabei helfen.

Auch das Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion dürfte in den Sommermonaten nach Schätzung von Ökonomen um 0,5 Prozent gewachsen sein. Das Statistikamt Eurostat wollte noch im Tagesverlauf eine erste Schätzung veröffentlichen.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 60,81 Dollar. Das waren neun Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um elf Cent auf 54,04 Dollar.

An den vergangenen Handelstagen hatten sich die Ölpreise deutlich erholt. Mit 61,00 US-Dollar erreichte der Brent-Preis am Montag zwischenzeitlich ein Zweijahreshoch. Als Grund für den Auftrieb gilt die Erwartung einer Verlängerung der bestehenden Förderkürzungen wichtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland.