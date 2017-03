 Börse Frankfurt 31.03.: Dax bleibt auf Rekordkurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Dax Der Leitindex lag am Donnerstag nur noch rund 140 Zähler von seinem im April 2015 erzielten Rekordhoch entfernt. (Foto: dpa)

FrankfurtAuf Kurs Richtung Rekordhoch: Nach Berechnungen von Banken und Brokern dürfte Dax am Freitag höher in den Handel starten. Am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 12.256,43 Punkte und lag nur noch rund 140 Zähler von seinem im April 2015 erzielten Rekordhoch entfernt.

Unterstützung könnte er vom Euro bekommen, der sich weiter abschwächte und bei 1,0673 Dollar notierte nach 1,0725 Dollar zum Handelsschluss am Donnerstag. Die Zinsspekulationen könnten einen erneuten Dämpfer erhalten, wenn die Inflationsdaten der Euro-Zone für März veröffentlicht werden. Analysten gehen von einer Teuerung von 1,8 Prozent aus.

Am Donnerstag veröffentlichte Daten für Deutschland lagen unter den Erwartungen von Experten. Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute zudem die Arbeitslosenzahlen für März bekannt.

In den USA stehen unter anderem die Konsumausgaben im Februar sowie der Chicago Einkaufsmanager von März auf der Agenda. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne leicht eingegrenzt. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen jeweils um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.013 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3222 Punkte.