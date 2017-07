Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie erste Jahreshälfte lief für Adidas viel besser als erwartet: Der Sportartikelhersteller rechnet nun mit einem Plus beim Umsatz im fortgeführten Geschäft von 17 bis 19 Prozent, das sind jeweils fünf Prozentpunkte mehr als bislang vermutet. Der Gewinn soll mit 26 bis 28 Prozent sogar etwa doppelt so stark steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im zweiten Quartal verdiente Rivale Puma operativ mit 505 Millionen Euro 18 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Der Konzern will sich ganz auf Schuhe und Bekleidung der Marken Adidas und Reebok konzentrieren und hat deshalb sein Golfzubehör-Geschäft verkauft. Die Marken TaylorMade, Adams und Ashworth gingen an den US-Finanzinvestor KPS. Auch die Eishockey-Sparte wird abgegeben. Insgesamt verbuchte Adidas den Angaben nach durch die Verkäufe von TaylorMade und CCM Hockey einen Verlust von etwa 200 Millionen Euro. Weitere Details zu den Geschäftsergebnissen sollen in einer Woche vorgelegt werden.

Adidas' Dax-Werte schossen durch die hohen Gewinnprognosen in die Höhe und führten die Dax-Liste mit zuletzt guten 8,7 Prozent an, und verbuchte Rekordhöhen von 192,35 pro Aktie. Den Deutschen Leitindex konnte der Sportartikelhersteller damit allerdings nicht in die Höhe ziehen – die Stärke des Euros (1,17 Euro pro Dollar) und die Kursverluste der US-Technologiewerte drücken ihn zu stark.

Der Dax startete im moderaten Minus und lag zuletzt mit 0,6 Prozent im negativen Bereich. Auch der MDax blieb zuletzt im moderaten Minus von 0,5 Prozent, der SDax sank sogar noch tiefer auf zuletzt 0,8 Prozent im Minus. Am Donnerstag hatten ihn die anhaltende schon enttäuschende Geschäftszahlen einiger Großkonzerne auf 12.212,04 Punkte 0,8 Prozent ins Minus gedrückt.

Neben Adidas verbuchten zuletzt nur die Lufthansa (plus ein Prozent), die Deutsche Bank (plus 0,5 Prozent) und Siemens (plus 0,09 Prozent) leichte Gewinne. Die restlichen Papiere des Dax lagen im Minusbereich. Die größten Abstriche musste Linde mit zwei Prozent im Minus verbuchen, gefolgt von Thyssenkrupp mit ebenfalls zwei Prozent im Minus.

Der negative Aktienwert von Thyssenkrupp überrascht allerdings. Der Außenumsatz kletterte nämlich auf 4,6 Milliarden Euro, der Gewinn vor Steuern schoss auf 100,2 (Vorjahr: 16,1) Millionen Euro in die Höhe – trotz Belastungen durch Bewertungseffekte aus einer Umtauschanleihe der Beteiligung Aurubis.

Enttäuscht reagierten Anleger auf die Zahlen und die bekräftigte Prognose von Nemetschek. Offenbar hätten einige auf eine positive Überraschung gehofft, sagte ein Aktienhändler. Die Aktien des Software-Anbieters verloren 7,3 Prozent.

Neben der erneuten Welle von Firmenbilanzen warten Anleger gespannt auf die deutschen Inflationsdaten. Sollte die Teuerung niedriger ausfallen als erwartet, würde dies der Diskussion um die Drosselung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben. Darüber hinaus stehen die Barometer für die Stimmung der europäischen Unternehmen und der Verbraucher auf dem Terminplan.

An der Wall Street drehte der Technologieindex Nasdaq nach Börsenschluss in Deutschland ins Minus und verlor 0,6 Prozent. Der S&P500 konnte sein anfängliches Rekordhoch ebenfalls nicht halten und schloss 0,1 Prozent tiefer. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent höher.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,7 Prozent auf 19.943 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3249 Punkten.