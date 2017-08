Allianz will zurück auf die Insel

Die Spekulationen drehen sich um einen vierten Schritt, den die Falken unter den entscheidenden Fed-Gouverneuren, immer wieder ins Spiel bringen. Als Falken bezeichnet man die Verfechter einer strengen Geldpolitik mit hohen Zinsen, im Gegensatz zu den Tauben. Zuletzt hatte Janet Yellen mildere Töne angeschlagen, nachdem ihr Zwischenspiel als Greifvogel die Finanzwelt aufgeschreckt hatte. Nun schwenkt das Pendel wieder in Richtung Verschärfung des geldpolitischen Umfelds, wenn auch nur vorsichtig, wie es der Modus Operandi moderne Notenbanker ist.

Die Grande Dame der weltmächtigsten Notenbank kündigt aber gleichzeitig an, dass ihr Haus die Verkürzung der Fed-Bilanz in Angriff nehmen werde. Diese war im Zuge der Krisenbewältigung auf eine Summe von 4,5 Billionen Dollar angewachsen. Ein Fahrplan soll in den nächsten Sitzungen des zuständigen Offenmarkt-Ausschusses beschlossen werden. Geht es etwa nach John Williams, Chef der Fed-Filiale San Franciscos, sollte die Fed schon im Februar mit der Summenschrumpung beginnen. Nach den heutigen Daten schwenkt das Pendel wieder in Richtung Verschärfung des geldpolitischen Umfelds, wenn auch nur vorsichtig, wie es der Modus Operandi moderne Notenbanker ist.

Der teure Euro wiegt so schwer, dass es mögliche Schwunggeber wie die aktuelle Bilanzsaison schwer haben. Wohl aber muss man auch sagen, dass die Quartalszahlen nicht gänzlich überzeugen. In der gesamten Woche bewegte sich der Dax in einer Spanne von knapp 200 Punkten, erst am heutigen Nachmittag kam eine Brise auf. Nicht nur die Leitindex, auch die zweiten Reihen waren gefragt. Der Nebenwerte des MDax rückten 0,6 Prozent vor auf 24.926 Zähler, der TecDax 0,3 Prozent auf 2265 Stellen.

Unter den Einzelwerten im Dax konnten viele Titel satte Tagesgewinne einfahren. Ganz oben stand Adidas mit einem Plus von drei Prozent, es folgte Infineon, immer noch gefragt nach der starken Bilanz vom Wochenanfang.

Heute kamen nun auch die endgültigen Zahlen der Allianz. Diese waren aber keine Überraschung mehr, nachdem sie im Laufe der Woche bekannt worden waren. Das vergangenen Quartal lief gut, vor allem die Anlagetochter PIMCO kommt in Fahrt. Zudem gab der umtriebige Allianz-Chef Oliver Bäte den Einstieg ins Britannien-Geschäft bekannt. Man stehe kurz vor einer Beteiligung am englischen Versicherer englischen Liverpool Victoria.