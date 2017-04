FrankfurtDer Gipfelsturm in Frankfurt ist vertagt. Zur Wochenmitte gab der Dax weiter nach und verliert so allmählich sein Allzeithoch aus den Augen. Zuletzt verlor der Deutsche Aktienindex am frühen Nachmittag 0,5 Prozent auf 12.223 Punkte. Zwar fehlen keine 150 Punkte bis zum Rekordstand von 12.390 Zählern – markiert vor genau zwei Jahren im April 2015. Doch auf dem Parkett spürt man die Kraftlosigkeit. Der erste Angriff zum Wochenstart misslang, die Anleger machten Kasse. Es bräuchte Impulse. Die aber sind am Mittwoch Mangelware, der Konjunkturkalender bleibt leer.

So rückt die Politik in den Fokus – und hemmt. Der US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg nach Peking. Der Staatsbesuch am Donnerstag und Freitag gilt als schwierig, Trump selbst wählte diese Worte. Brisante Gesprächspunkte gibt es genug: Aus Washington kommt der Vorwurf, China halte seine Währung gezielt niedrig, um seine Ausfuhren anzukurbeln. Zudem steigen die Reibungen im südchinesischen Meer, wo Peking einen aggressiven Kurs fährt. Der US-Präsident hatte sich bisher nicht zimperlich gezeigt mit seiner Kritik am Reich der Mitte. „Ob sich Trump beim Treffen diplomatischer zeigen wird, ist ungewiss“, schätzte etwa Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader ein.

Auf die Tagesordnung drängt sich auch Nordkorea. Das autoritäre Regime provoziert weiter, in der Nacht zu heute gab es einen erneuten Raketentest. Das international verurteilte Atomprogramm der Koreaner können die Amerikaner nicht dulden. Außenminister Tillerson schloss auf seiner Asien-Reise vor zwei Wochen militärische Antworten nicht mehr aus. Pjöngjang genießt die Rückendeckung Chinas, wenngleich Peking das Treiben der Nordkoreaner zunehmend kritisch beäugt. Brisanz bietet das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping also genug. Dementsprechend vorsichtig agieren Anleger im Vorfeld. Bevor es keine Signale in Sachen Handelspolitik gibt, dürfte sich nicht viel bewegen, so ein Börsianer.

In Frankreich erreicht der für Europa richtungsweisende Präsidentschaftswahlkampf seinen Höhepunkt. Das Schreckgespenst der Märkte ist eine Präsidenten Marine Le Pen, die ihre Nation per Referendum aus Euro und Europäischer Union führen will. Der Rechtsauslegerin vom Front National gilt ein Startplatz bei der entscheidenden Stichwahl im Mai als sicher.

Zuletzt verlor das Szenario Le Pen etwas an Schrecken, Umfragen sehen inzwischen den Liberalen Emmanuel Macron als Favoriten für das höchste Amt im Lande. Im gestrigen zweiten Fernsehduell machte der Parteiunabhängige, der dezidiert pro-europäisch auftritt, Beobachtern zufolge ein starken Eindruck. Das ist wichtig, gibt ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung an, noch keinen klaren Favoriten zu haben. In Paris lief der CAC 40 mit 5101 Punkten am Mittwoch minimal fester.

Generell ließen die Märkte am Mittwoch den Schwung vermissen. Der Euro-Stoxx-50 notierte mit 3478 Punkten 0,1 Prozent leichter. In Frankfurt gelang dem MDax der erstmalige Sprung über die 24.000-Punkte-Marke, die Nebenwerte konnten sie aber nicht halten und gaben minimal nach. Der TexDax verlor 0,3 Prozent auf 2039 Zähler. Der Londoner FTSE100 notierte 0,1 Prozent fester bei 7330 Punkten.