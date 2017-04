Frankfurt/DüsseldorfDie Anleger halten sich zurück, der Dax bleibt entspannt und wird mit keiner großen Veränderung das Wochenende einläuten. Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit leichten 0,08 Prozent im Plus, und zwar bei 12.454 Zählern. Denn nachdem der Dax im Laufe der Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatte, verlieren die Anleger langsam ihre Euphorie. Die Umfrageergebnisse in Frankreich zeigen, dass eine Wahl Le Pens zur Präsidentin doch nicht ganz unmöglich ist, und auch die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor einer Verschärfung des Nordkorea-Konflikts sorgen für Unsicherheit.

„Es besteht die Möglichkeit, dass wir am Ende einen großen, großen Konflikt mit Nordkorea haben“, sagte Trump in einem Reuters-Interview. Dem US-Präsidenten zufolge könnten diplomatische Bemühungen mit Nordkorea scheitern. Auch der chinesische Außenminister Wang Yi betonte, es bestehe die Gefahr, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel eskaliere. Die Börsen in Asien reagierten mit Kursverlusten auf die Aussagen, der südkoreanische Won gab zum Dollar nach.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags.

Die Inflation in der Euro-Zone ist 0,1 Prozent höher als erwartet und liegt Schätzungen zufolge bei 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Die Energiepreise zogen mit 1,3 Prozent zum Vorjahr stärker an als im März, als diese Kosten nur um 0,9 Prozent stiegen. Dienstleistungen verteuerten sich diesmal um 1,8 Prozent, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak um 1,5 Prozent.

Die EZB sieht einen Inflationswert von knapp unter zwei Prozent als Ideal an – für die Konjunktur.

EZB-Chef Mario Draghi machte nach der Zinssitzung am Donnerstag deutlich, dass er trotz der anziehenden Inflation an seiner lockeren Geldpolitik festhalten will. Die EZB werde weiterhin über „vorübergehende Ausschläge“ bei der Teuerung hinwegsehen. Die bisherigen Hinweise genügten nicht, um den Ausblick für die Inflation zu ändern.

Zudem bestätigte die Deutsche Bank Citigroup-Manager James von Moltke als neuen Finanzvorstand. Moltke, bislang auf einem Top-Posten in der Finanzabteilung des US-Instituts, werde im Juli nach Frankfurt kommen, verkündete die Deutsche Bank am Freitag. Damit bestätigten sich Informationen des Handelsblatts.

„Neue Anleger kommen auf dem aktuellen Kursniveau nicht in den Markt. Der Optimismus geht langsam wieder zurück“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zu den weiteren Entwicklungen des deutschen Leitindex.

Zuletzt führte die Commerzbank den Dax mit einem guten Plus von zwei Prozent an, gefolgt von der Deutschen Post mit 1,84 Prozent im positiven Bereich – kein Wunder nach der Bestätigung der Jahresziele. Zudem will die Deutsche Post zunehmend auf Online-Handel setzen und ihr Netz für Pakete ausbauen. „Kaum ein Markt wächst so rasant wie der Handel im Internet“, betonte Appel. „Mehr Handel im Internet heißt: mehr Pakete“, fügte er hinzu. Und mehr Pakete bedeuteten für die Post mehr Umsatz. Immer mehr Kunden bestellen Waren bei Online-Händlern von Amazon bis Zalando, die Post liefert diese dann aus. Appel bestätigte zugleich die Ziele des Konzerns: 2017 solle der operative Gewinn von 3,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 3,75 Milliarden Euro steigen. Bis 2020 solle der operative Ertrag im Mittel jährlich um durchschnittlich mehr als acht Prozent zulegen.

Größter Verlierer des Dax war zuletzt Vonovia mit 1,79 Prozent im Minus. Auf dem zweiten Platz der Verlierer lag zuletzt RWE mit minus 1,3 Prozent.

Der MDax sank um leichte 0,16 Prozent, der SDax stieg um moderate 0,34 Prozent. Der Euro legte zuletzt um 0,61 Prozent zum Dollar zu und lag so bei 1,0938.