FrankfurtAnleger haben das Debakel um die US-Gesundheitsreform abgehakt und sich am Dienstag wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax eröffnete den Handel 0,6 Prozent höher bei 12.063 Punkten. Am Montag hatte das Scheitern von US-Präsident Donald Trump bei der Abschaffung von „Obamacare“ die Märkte weltweit belastet. „Viele Investoren wischen offenbar die Sorgen um die politische Durchsetzungskraft der neuen US-Regierung rasch beiseite“, erklärte Postbank-Experte Heinz-Gerd Sonnenschein.

Besonders begehrt bei Anlegern waren Evotec – die Aktien legten 3,7 Prozent zu und waren größter Gewinner im TecDax. Das Biotechunternehmen erwartet für 2017 Zuwächse beim Umsatz und Gewinn. Hornbach sackten um 6,9 Prozent ab, nachdem die Familien-Treuhandgesellschaft MBH eine Million Aktien am Markt platziert und ihren Anteil an dem Baumarktkonzern auf 37,5 von 43,8 Prozent gesenkt hat.

Bei Volkswagen beschäftigt sich der Aufsichtsrat Insidern zufolge abermals mit der Abgaskrise. Die 20 Mitglieder des Kontrollgremiums sollen über den Stand der Ermittlungen informiert werden und über eine Entlastung des Managements entscheiden.

Spannend dürfte es auch für Aktionäre von RWE werden: Der Konzern will beim Kapitalmarkttag über Themen wie die künftige Strategie, die Dividendenpolitik und Übernahmespekulationen in der Branche informieren.

An der Wall Street hatten die großen US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung dennoch 0,2 Prozent im Minus, der S&P500 fiel um 0,1 Prozent, während der Nasdaq 0,2 Prozent zulegte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um ein Prozent auf 19.174 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3254 Punkte.