 Börse Frankfurt: Anleger halten sich zurück und warten auf Trump

FrankfurtDonald Trump macht Anleger in Europa nervös. Wenige Stunden vor seiner Amtseinführung zum 45. Präsidenten der USA fassten sie Aktien am Freitag nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 traten mit 11.610 und mit 3290 Punkten auf der Stelle. Zu Handelsbeginn ging es für den Dax 0,35 Prozent runter auf 11.560 Punkte, die Verluste holte der deutsche Leitindex allerdings schnell wieder auf.

„Es ist der große Trump-Tag“, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensberater QC Partners. „Investoren werden versuchen, aus Trumps erster Rede als Präsident Hinweise auf seine zukünftige Politik abzuleiten.“ Je präsidialer die Antrittsrede des 70-Jährigen sei, desto besser werde das für die Märkte sein, fügte Aktienstratege Hans Redeker von Morgan Stanley hinzu.

Anleger erhoffen sich neue, konkrete Hinweise auf seine Wirtschaftspolitik. Trumps Sprecher erklärte in der Nacht, der neue US-Präsident werde wohl schnell Entscheidungen zur Handelspolitik treffen. Eine lange Wartezeit gehe zu Ende, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Christian Henke vom Broker IG Markets erklärte, Trump sollte „die hoch gesteckten Erwartungen nach Möglichkeit auch erfüllen“.

Trump hat auch angekündigt, manche vom bisherigen Präsidenten Barack Obama eingeführten Gesetze zurückzunehmen. „Es zeichnet sich ab, dass die Trump-Administration zunächst eher auf die Rückabwicklung von Obamas Vermächtnis setzt als auf die Verabschiedung eigener Politikansätze“, sagte Analyst Andy Cossor von der DZ Bank. „Je nachdem, was auf Trumps To-Do-Liste ganz oben steht, wäre eine etwas erhöhte Finanzmarktvolatilität keine Überraschung.“ Starinvestor George Soros zeigte sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos wenige zuversichtlich. „Die Unsicherheit ist jetzt am größten und ich glaube, dass sich die Aktienmärkte deshalb nicht gut entwickeln werden“ sagte er Bloomberg News.

Die Wahl in den Vereinigten Staaten im November hatte zunächst ein Kursfeuerwerk ausgelöst und Anleger beflügelt. Trump hatte groß angekündigt, Investitionsprogramme zu starten, die Steuern senken zu wollen und den Finanzmarkt deregulieren zu wollen. Anleger dankten das mit euphorischen Zukäufen. Die US-Indizes erklommen reihenweise Rekordhochs. Seitdem ist allerdings wenig passiert – statt weiteren Jubelsprüngen macht sich mittlerweile ein Stück weit Ernüchterung breit. Außerdem hatte auch Janet Yellen auf die Bremse getreten: Die Chefin der US-Notenbank Fed kündigte an, es sei „unklug, die Wirtschaft merklich und andauernd heißlaufen zu lassen“. Die US-Börsen gingen am Donnerstagabend mit Verlusten aus dem Handel