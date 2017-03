 Börse Frankfurt : Anleger halten sich zurück

FrankfurtDie Anleger halten sich weiterhin zurück, von dem spekulierten Schwung ist vorerst nicht viel zu sehen. Zuletzt lag der Dax mit leichten minus 0,03 Prozent bei 12.253,36 Zählern. Am vergangenen Tag war er mit 12.258,37 Punkten auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Zum Allzeithoch fehlten ihm noch 140 Punkte. „Im Tagesverlauf besteht eine gute Chance, dass die Börsen in Europa wieder Fahrt aufnehmen“, zeigte sich Aktienhändler Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader zuversichtlich – bisher bestätigte sich das allerdings nicht.

Auch der MDax lag zuletzt bei 0,09 Prozent im leichten Minus, der SDax rutschte ebenso mit 0,06 Prozent ins Negative.

Auch der Euro kommt nicht aus seiner Schwäche heraus, was den Dax laut Experten eigentlich in Fahrt bringen könnte. Zuletzt lag der Euro bei 1,0682 Dollar. Das könne Spekulationen über ein nahendes Ende der lockeren Geldpolitik der EZB dämpfen und den Aktienmärkten auf die Sprünge helfen. Bereits am Donnerstag hatten Inflationsdaten für Deutschland und Spanien unter den Erwartungen der Analysten gelegen.

Gewinner des Dax ist ungeschlagen RWE, zuletzt mit einem dicken Plus von 2,62 Prozent. Dieser Anstieg könnte die Folge einer Einschätzung von Analysten von Oddo Seyler sein, die RWE auf „buy“ setzten. Auch Eon lag zuletzt mit 1,7 Prozent im guten Plus und damit auf Rang zwei im deutschen Leitindex.

Das Schlusslicht des Dax war zuletzt die Commerzbank mit einem dicken Minus von 2,2 Prozent, gefolgt von Heidelbergcement mit minus 1,18 Prozent zum Vortag. Signifikant war im SDax zuletzt der starke Anstieg von Scout24 um 2,98 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley die Titel auf „overweight“ von „equal weight“ nach oben gestuft haben. Das Kursziel wurde von Experten von 34 auf 40 Euro erhöht.

Die Bundesagentur für Arbeit hat am Morgen die Arbeitslosenzahlen des vergangenen Monats bekannt gegeben: Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im März stärker gesunken als für das Frühjahr üblich. In diesem Monat wurden 2,662 Millionen Arbeitslose von der Bundesagentur für Arbeit registriert – das seien 100.000 weniger als im Februar und sogar 183.000 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin günstig“, sagte BA-Vorstand Detlef Scheele. Die Zahl der Arbeitslosen sei deutlich gesunken, das Beschäftigungswachstum halte unvermindert an, und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern sei weiter hoch. In den USA stehen unter anderem die Konsumausgaben im Februar sowie der Chicago Einkaufsmanager von März auf der Agenda. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne leicht eingegrenzt.

Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen jeweils um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.013 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3222 Punkte.