 Börse Frankfurt: Anleger lassen es ruhig angehen

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt hat sich nach leichten Verlusten zum Handelsstart schnell berappelt. Der Dax pendelt im Handelsverlauf um die Vortagesmarke und notiert am Mittag unverändert bei 12.257 Punkten. Ebenso unverändert steht der MDax der mittelgroßen deutschen Werte bei 25.125 Punkten. Der EuroStoxx 50 notiert bei 3506 Stellen.

Trotzdem dämpfte der weiter starke Euro laut Händlern die Stimmung der Anleger. Denn durch den hohen Wechselkurs verteuern sich die Waren europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt. Die Gemeinschaftswährung notierte bei rund 1,18 Dollar und lag damit in Sichtweite des vorige Woche erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch von knapp über 1,19 Dollar. „Und da im Moment Ferienzeit ist, fehlt auch noch ein großer Teil der Anleger“, so ein Händler.

Auf der Unternehmensseite standen die Zahlen der Deutschen Post im Fokus. Der Gewinn stieg überraschend stark und manövrierte die Post mit leichter Verzögerung an die Dax Spitze – um bis zu 1,8 Prozent stieg die Aktie, auf ein Rekordhoch von 34,78 Euro. „Wir sehen das Unternehmen auf Kurs und die Deutsche Post als großen Profiteur des anhaltenden E-Commerce-Booms“, schrieb DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp in einer Kurzstudie.

Auf der Gewinnerseite stehen auch die Versorger. RWE gewann am Mittag 0,8 Prozent, Eon bis zu 0,5 Prozent. Die frühere Tochter Uniper, an der Eon noch einen Anteil von 47 Prozent hält, hatte eine höhere Dividende angekündigt. Die Uniper-Aktien stiegen im MDax um über drei Prozent.

Kaum verändert präsentierten sich die Autowerte VW, Daimler und BMW. Selbst ein Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach VW Besitzern alter Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro eins bis Euro vier beim Kauf eines VW-Neuwagens eine Prämie anbieten will, ließ die Anleger kalt.

Am Montag hatten die Kurse an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa leicht zugelegt. Der Dow Jones und der S&P500 hatten je mit einem Plus von etwas mehr als 0,1 Prozent geschlossen, der Nasdaq hatte seine Gewinne leicht ausgeweitet und war mit einem Plus von 0,5 Prozent aus dem Handel gegangen.

In Fernost tendierten die Börsen am Dienstag leichter. In Tokio notierte der Nikkei-Index 0,3 Prozent schwächer. In Shanghai lagen die Kurse leicht im Minus. Der Exportweltmeister China hatte im Juli mit 7,2 Prozent zum Vorjahr weniger als von Analysten mit 10,9 Prozent erwartet ausgeführt.