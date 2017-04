Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anleger machen Kasse nach starken Deutsche-Bank-Zahlen

Der Dow-Jones-Index schloss am Mittwoch 0,1 Prozent im Minus bei 20.975 Punkten. Der S&P-500 notierte unverändert bei 2387 Zählern. Der Nasdaq-Index verharrte bei 6025 Stellen. In Tokio gab der Leitindex Nikkei am Donnerstag 0,1 Prozent auf 19.261 Punkte nach.

Unter den Einzelwerten stach die Deutsche Bank hervor. Der unerwartete Gewinn konnte die Anleger aber nicht überzeugen. Die Papiere fielen am Donnerstag um 3,9 Prozent auf 16,67 Euro und waren damit einer der größen Dax-Verlierer. Vor allem der wichtige Anleihehandel florierte zu Jahresbeginn, wie sich schon bei den Rivalen gezeigt hatte. Vorstandschef John Cryan hatte bereits zum Abschluss der rund acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung Anfang April angekündigt, im Kerngeschäft Investmentbanking wieder anzugreifen. Nun betonte er: „Ich bin zufrieden mit unserem Start ins Jahr 2017. Das Kundengeschäft läuft sehr erfreulich, wir verzeichnen in allen Bereichen der Bank Zuflüsse, und die Aktivität an den Märkten erholt sich.“

Zwar stand bei Deutschlands größtem Geldhaus im ersten Quartal unter dem Strich ein Gewinn von 575 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und mehr als von Analysten erwartet. Die Erträge im Konzern sind allerdings weiter rückläufig. „Die Zahlen sind qualitativ schwach“, bemängelte ein Händler. „Es gab die Hoffnung, dass die Bank nach dem Vertrauensverlust Ende 2016 mehr aufholen kann.“

Nach dem jüngsten Kursanstieg nahmen Investoren deshalb lieber Gewinne mit. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Titel rund vierzehn Prozent zugelegt. Analyst Philipp Häßler von Equinet betonte, die Bank insgesamt auf gutem Weg zu sehen. „Die Restrukturierung der Bank wird 2017 weitergehen.“ Die Bewertung sei seiner Meinung nach derzeit zu niedrig, deswegen bekräftigte Häßler seine Kaufempfehlung für die Titel.

Die anhaltende Erholung im Öl- und Gasgeschäft sowie ein starkes Basischemiegeschäft haben BASF zum Jahresstart Schwung gegeben. Der Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen kletterte im ersten Quartal um 29 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, wie der Ludwigshafener Chemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 2,31 Milliarden etwas weniger erwartet. Der Umsatz stieg von Januar bis März um 19 Prozent auf 16,9 Milliarden. Der Vorstand bekräftigte die Jahresziele eines deutlichen Umsatzspluses und einen „leichten Anstieg“ des bereinigten Betriebsgewinnes von bis zu zehn Prozent. Die Scheine indes fielen um 2,3 Prozent, Anleger machten lieber Kasse.

Bei der Deutschen Börse kletterte der Gewinn im ersten Quartal um 40 Prozent auf 286 Millionen Euro, der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 623 Millionen Euro. Das Unternehmen will enttäuschte Aktionäre zudem mit einem Aktienrückkauf von 200 Millionen Euro bei der Stange halten. Die Aktien gehörten mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent zu den großen Gewinnern im Dax.