 Börse Frankfurt : Anleger nutzen vergangene Kursverluste

FrankfurtBisher hat der Dax in der laufenden Woche 1,5 Prozent verloren. Einer der Hauptgründe: Das politische Hin und Her des US-Präsidenten Donald Trump. Es belastete die Börsen weltweit. Die Kursverluste der vergangenen Tage nutzen die Anleger aktuell für einen Wiedereinstieg. Der Dax notierte zu Börsenstart im leichten Plus und notierte zuletzt 0,29 Prozent fester bei 12.626 Zählern. Am Donnerstag hatte der Leitindex zu Börsenschluss 0,3 Prozent auf 12.590,06 Punkte verloren.

„Nach der anfänglichen Aufregung bezüglich der chaotischen Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Marktteilnehmer wieder zu beruhigen“, sagte ein Analyst. Denn zur Abwechslung habe es am Donnerstag mal keine neuen Enthüllungen rund um den FBI- und Russland-Skandal gegeben. Stattdessen sei die politische Agenda der Trump-Regierung in den Vordergrund getreten. Aber: „Der Skandal in Washington ist nicht verschwunden und auch nicht die Nervosität von Anlegern. Ein zu früher Wiedereinstieg könnte sich als teuer erweisen“, warnte David Madden, Marktanalyst vom Broker CMC Markets.

Der MDax stieg zuletzt um gute 0,81 Prozent, der SDax zieht mit 0,72 Prozent im Plus nach.

Spekulationen auf einen Börsengang des Salzgeschäfts treiben die Aktien von K+S am Freitag an. Die Titel stiegen zuletzt um gute 4,4 Prozent. Firmenchef Burkhard Lohr sagte auf einer Investorenkonferenz, das Management werde bis zum Herbst entscheiden, wie es mit dem Salzgeschäft weitergehe. „Anleger hoffen nun darauf, dass es zu einem Börsengang kommt“, sagte ein Aktienhändler. „Die Sache scheint sich zu beschleunigen.“

Der Platow-Brief berichtete zudem, Lohr plane eine Kapitalerhöhung, die ausschließlich von einem Finanzinvestor gezeichnet werden solle. Damit wolle er den Anteil der Leer-Verkäufer drücken, die bei dem Salz- und Düngemittelkonzern aktiv sind. Der Ausgabepreis der neuen Aktien solle bei um die 26 Euro liegen. Die K+S-Aktie ging am Donnerstag mit 22,87 Euro aus dem Handel.

Mit einem guten Plus von 1,89 Prozent führte RWE den Dax zuletzt an, dicht gefolgt von Heidelberg Cement mit 1,16 Prozent im Plus. Fresenius Medical Care landete zuletzt dagegen mit minus 0,58 Prozent auf dem letzten Platz, gefolgt von Linde mit 0,3 Prozent im Minus.

Die Aktionäre der Deutschen Telekom setzen offensichtlich weiterhin auf eine Branchenkonsolidierung in den USA. An der Wall Street sprangen die Papiere von T-Mobile US um fast 3 Prozent ins Plus. Die Aktien der Deutschen Telekom stiegen am Freitagmorgen um 0,43 Prozent auf 17,46 Euro. Erst vor wenigen Tagen hatten sie mit 17,67 Euro den höchsten Stand seit 2002 erreicht.

Der Dow Jones in den USA gab ein Prozent nach. Ein Sonderermittler soll untersuchen, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau sowie eine Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahl gab.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher mit 20.663 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 19.600 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3086 Punkte.