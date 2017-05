Anleger trennen sich von Merck

In der Hoffnung auf einen starken Wirtschaftsboom in der weltgrößten Volkswirtschaft durch die von Trump versprochenen massive Steuersenkungen hatten die internationalen Börsen seit der Wahl Trumps am 8. November zehn bis 20 Prozent zugelegt. Viele Börsianer halten daher eine Korrektur für längst überfällig. „Die Chaostage im Weißen Haus könnten jetzt den Auslöser für eine bereits länger erwartete und auch notwendige Korrekturbewegung darstellen“, sagte Analyst Kuhn. Allerdings seien politisch bedingte Rücksetzer meist nicht nachhaltig. „Die Märkte, verzweifelt auf der Suche nach Gründen für eine Korrektur, haben in der Affäre Trump jetzt endlich einen Vorwand gefunden, nach Monaten des ausschließlichen Einatmens auch einmal auszuatmen“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Im Dax gehörten Merck zu den größten Verlierern mit einem Kursminus von 2,5 Prozent. Der Pharma- und Chemiekonzern kämpft im hochprofitablen Geschäft mit Flüssigkristallen mit einer zunehmenden Konkurrenz aus China und verliert Marktanteile. Merck senkte daher seine Erwartungen für Umsatz und Ergebnis für den Bereich Spezialchemie, zu dem das Flüssigkristall-Geschäft gehört. Schwächer im Dax waren nur die Papiere der Deutschen Börse, was jedoch auf die ausgeschüttete Dividende zurückging.

Die Aktien von Krones fielen von ihrem Zwischenhoch weiter zurück und waren mit einem Kursabschlag von 3,57 Prozent der größte Verlierer im MDax. Für die Titel des Biotech-Unternehmens Medigene ging es am TecDax-Ende um 4,62 Prozent bergab.

Ein Auftragseinbruch bei Grammer ließ die Anteilsscheine des Autozulieferers um 2,75 Prozent zurückfallen. Im frühen Geschäft waren sie um fast 10 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 eingebrochen. Der Machtkampf mit dem Investor Hastor sorgt offenbar auch bei den Kunden von Grammer für Verunsicherung.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,63 Prozent auf 3562,22 Punkte. Der Pariser Leitindex CAC 40 und der Londoner FTSE 100 beendeten den Handel ebenfalls schwächer. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss 0,27 Prozent höher.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,38 Prozent auf 141,72 Punkte. Der Bund Future gewann 0,10 Prozent auf 161,62 Punkte. Der Euro legte am Donnerstag eine Pause von seinem jüngsten Höhenflug ein. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1129 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1129 (Mittwoch: 1,1117) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8986 (0,8995) Euro.