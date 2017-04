Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Montag vor einem Rekordhoch des Dax zurückgeschreckt. Der deutsche Leitindex hatte sich zu Handelsbeginn noch seiner Bestmarke bei 12 390 Zählern bis auf rund 15 Punkte genähert, bevor die Gewinne schmolzen und der Dax angesichts durchwachsener US-Konjunkturdaten ins Minus rutschte. Am Ende stand ein Verlust von 0,45 Prozent auf 12 257,20 Punkte.

Der jüngste Anstieg des Dax trotz zahlreicher Hürden sei zunächst ein Stärkesignal, sagten die Experten des Börsenstatistik-Magazins „Index-Radar“. Allerdings kündige sich mittlerweile zumindest kurzfristig eine Überhitzung an. Für den Index mittelgroßer Werte MDax hatte es derweil zwischenzeitlich zu einem Rekord gereicht. Er stand zum Handelsschluss aber 0,03 Prozent tiefer bei 23 896,60 Zählern. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel unter dem Druck von Kursverlusten der Schwergewichte Dialog Semiconductor und Sartorius sogar um 0,57 Prozent auf 2035,17 Punkte.

Ein wesentlicher Treiber des Dax-Gewinns von mehr als 7 Prozent im ersten Quartal war die Hoffnung auf eine noch stärker anziehende Wirtschaft unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump gewesen. Zwischenzeitlich aufgekommene Zweifel an seiner Durchsetzungsfähigkeit bei geplanten Wirtschaftsreformen wurden jüngst von guten Konjunkturdaten dies- wie jenseits des Atlantiks übertrumpft.

Seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben alle drei großen US-Indizes neue Bestmarken schon erreicht. Am Montag stieg der Nasdaq-Composite zeitweise um 0,3 Prozent auf ein frisches Allzeithoch, ehe auch er abbröckelte. Unsicherheit vor dem US-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag und Freitag bremse den Markt. Hinzu komme die bald beginnende Bilanzsaison, sagten Analysten.

Da half es wenig, dass der US-Einkaufsmanagerindex (ISM) im März etwas besser als erwartet ausgefallen war. In Deutschland war das Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager im März auf den höchsten Stand seit April 2011 geklettert. Auch in Italien und Frankreich legten die Einkaufsmanager-Indizes zu. „Mit Werten klar im Expansionsbereich bleibt das Wachstumsszenario intakt“, sagte Helaba-Analystin Viola Julien.