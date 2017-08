Apple-Rekordfahrt hilft auch Zulieferern

Die nachbörsliche Rekordfahrt von Apple verhalf zumindest den Aktien einiger Zulieferer auf die Sprünge. So stiegen Dialog Semiconductor im TecDax zeitweise um über sieben Prozent. Auch AMS und STMicro legten überdurchschnittlich zu. Die in Deutschland gelisteten Aktien von Apple hoben um fast sieben Prozent ab. Sollten die Apple-Papiere während der offiziellen Börsensitzung in New York ebenfalls so stark zulegen, könnte der Dow-Jones-Index die Rekordmarke von 22.000 Zählern überspringen.

Die europäische Bilanzsaison verlief dagegen durchwachsen: Lufthansa konnte mit ihrem Zwischenergebnis punkten - die Aktien stiegen um rund drei Prozent und damit an die Dax-Spitze. Dagegen trennten sich einige Anleger von ihren Commerzbank-Anteilen, nachdem das Geldhaus einen überraschend hohen Halbjahresverlust ausgewiesen hatte. Die Titel fielen zeitweise um fast vier Prozent, grenzten dann aber ihre Verluste auf rund ein Prozent ein.

Die Anleger von Vonovia durften sich nach den jüngsten Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns über ein Kursplus von 1,3 Prozent freuen. Dank höherer Mieteinnahmen und zusätzlicher Dienstleistungen rund um Gebäude hatte der Dax-Konzern seinen Gewinn gesteigert.

Auf Talfahrt waren nach der Vorlage von Geschäftszahlen die Aktien des französischen Rivalen Société Générale. Die auch im Euro Stoxx 50 gelisteten Titel fielen um über vier Prozent. Dagegen waren die Aktien von Natixis gefragt, die allerdings weder im CAC40 noch im EuroStoxx gelistet sind. Die Titel stiegen um 4,4 Prozent auf 6,46 Euro. Die Investmentbank hatte mehr als erwartet verdient.

Zufriedene Gesichter gab es dagegen bei einigen Werten aus der zweiten Reihe: Hugo Boss und Axel Springer punkteten mit Fortschritten bei der Neuausrichtung beziehungsweise einer Prognoseanhebung und schoben damit ihre im MDax gelisteten Titel um je etwa fünf Prozent an.