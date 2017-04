Autoaktien gewinnen – Nervosität geht zurück

Die Aussicht auf einen wirtschaftsfreundlichen neuen französischen Präsidenten hat Anleger am Montag auch zu Autoaktien greifen lassen. Der europäische Branchensektor stieg um mehr als 2,5 Prozent. Die Papiere von Peugeot kletterten dabei um mehr als sechs Prozent. Der in der ersten Wahlrunde siegreiche unabhängige Kandidaten Emmanuel Macron gilt als Verfechter von Privatisierungen. Anleger spekulierten deswegen darauf, dass sich der Staat beispielsweise bei Peugeot teilweise zurückziehen könnte. Seit der Rettung des Autobauers in 2014 sind dreizehn Prozent der Anteile in Staatshand, der Aktienwert von Peugeot hat sich seitdem verdoppelt.

Anleiheinvestoren deckten sich mit französischen Bonds ein. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel im Gegenzug auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Die als quasi risikolos geltenden deutschen Staatsanleihen standen dagegen auf den Verkaufslisten, ihre Rendite stieg auf 0,345 Prozent.

Die wieder gefundene Risikofreude von Anlegern war auch beim Goldpreis zu spüren. Eine Feinunze verbilligte sich um 1,4 Prozent auf ein Zwei-Wochen-Tief von 1266 Dollar.

Der Euro notierte zu Wochenbeginn 1,2 Prozent fester bei 1,0855 Dollar, nachdem er im asiatischen Handel in der Nacht auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch von 1,0935 Dollar geklettert war. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,3 Prozent auf 18.866 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel dagegen um 1,6 Prozent auf 3122 Punkte.

Die Franzosen hatten es am Sonntag in der Hand, ob die internationalen Börsen wieder auf Rekordkurs gehen, die Volatilität war im Vorfeld der Wahl deutlich angestiegen. An den Börsen habe es vor allem die Sorge gegeben, dass die rechtsextreme Marine Le Pen und der Linke Jean-Luc Melenchon, die beide den Euro ablehnen, in die zweite Runde einziehen. „Diese Nervosität dürften die Märkte jetzt ablegen“, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan.

Zahlreiche Analysten warnten aber auch vor zu viel Euphorie. Erst nach der Stichwahl werde klar sein, ob der Börsenliebling Macron oder die Euro-Gegnerin Le Pen in den Elysee-Palast einziehen. „In zwei Wochen Wahlkampf kann noch viel passieren“, sagte der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. „Die große Frage ist, wie sich die traditionellen Wähler der großen klassischen Parteien verhalten und wer sie überzeugen kann.“ Sollte Le Pen in zwei Wochen das Rennen machen, sei mit massiven Verwerfungen an den Börsen zu rechnen, sagte Gitzel von der VP Bank. Experten rechnen mit einem Absturz des Euro und Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten.

Am Freitag hatte der Dax 0,2 Prozent höher bei 12.048,57 Punkten geschlossen. Der Pariser Auswahlindex CAC40 hatte noch 0,4 Prozent auf 5.059,20 Zähler verloren.