 Börse Frankfurt : Autobauer setzen dem Dax weiter zu

FrankfurtDie vergangene Handelswoche war keine erfreuliche. Der Dax beendete die Woche unter dem Strich mit einem Verlust von gut drei Prozent. Mit dem Schlussstand von 12.240 Punkten notierte der Dax am Freitag so niedrig wie zuletzt vor drei Monaten. Und auch vor dem heutigen Start sieht es nicht wirklich gut aus: Kurz vor Handelsstart notiert der deutsche Leitindex bei 12.220 Zählern und damit weitere 0,3 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Der starke Euro setzt Europas Aktienmärkten weiter zu. Und als ob das nicht genug wäre, bahnt sich mit den Kartellbeschuldigungen gegen die großen deutschen Autobauer eine neues großes Problem an.

Mit dem Erstarken der Gemeinschaftswährung hatten nur wenige Akteure gerechnet. Inzwischen ist der Euro bei 1,1656 Dollar angekommen – der Stand vom August 2015. Obwohl die EZB bei ihrer Ratssitzung am Donnerstag Signale sendete, die auf ein „Weiter-so“ in der ultralockeren Geldpolitik deuten, und damit Diskussionen um einen ersten Schritt Richtung Normalisierung eine Abfuhr erteilte, setzte der Euro seine Aufwertung weiter fort. Scheinbar spekulieren doch nicht wenige auf eine baldige Straffung der Zügel.

Ein anderes großer Faktor ist die aktuelle Schwäche des Dollars. In den vereinigten Staaten schlägt die Chefin der Notenbank Federal Reserve, Janet Yellen, wieder gemäßigtere Töne an. Als sie im Frühsommer die Entschlossenheit ihres Institutes zum demonstrieren versuchte, indem sie wie ein Falke klang, erwischte sie die Märkte auf dem falschen Fuß. Die mächtigste Frau der Geldpolitik galt gemeinhin bisher als Taube, ein Verfechter lockerer Geldpolitik. Umso mehr hatte ihre Wandlung zum Befürworter hoher Zinsen das Parkett aufgeschreckt. Der Dollar gab nach.

Der Druck soll raus, die Fed wird den Fuß wohl vom Gaspedal nehmen. Darauf deuten die letzten Aussagen der Notenbanker, die penibel darauf aufpassen, die Märkte stabil zu halten. Dementsprechend wird keine weitere Zinsanhebung am Mittwoch erwartet, wenn der zuständige Offenmarktausschuss der Fed tagt. Anlger warten auf Hinweise darauf, wann genau die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre Bilanz zu schrumpfen, also Geld aus auslaufenden Anleihen aus ihrem Anleihekaufprogramm nicht mehr in neue Bonds investiert. Dabei gilt: Vorsichtigere Aussagen über die US-Geldpolitik von Fed-Chefin Janet Yellen könnten den Dollar wieder etwas stärken, meint Tobias Basse, Aktienstratege bei der NordLB. Anleger am deutschen Aktienmarkt würde dies freuen.

Aber auch die amerikanische Innenpolitik sorgt für einen schwachen Dollar. Weil mehrere Vorhaben des US-Präsidenten Donald Trump wie etwa die Gesundheitsreform bisher scheiterten, lässt der Greenback Federn.

Die Vorgaben aus Übersee sind schwach: Ein steigender Yen hat die japanischen Börsen am Montag belastet. Exportwerte standen auf den Verkaufszetteln der Anleger. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte gegen Mittag (Ortszeit) 0,9 Prozent niedriger bei 19.919 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,9 Prozent nach auf 1615 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,1 Prozent.