Banken im Blick

Und auch der Faktor Trump sorgt für gute Stimmung. Seit dem überraschenden Wahlsieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump kennt die Wall Street nur eine Richtung – die in Richtung Rekordhoch. Die Börsianer hoffen auf einen wirtschaftsfreundlichen Kurs – Steuererleichterungen, Deregulierung, Infrastrukturprogramme – des designierten Staatsoberhauptes und greifen die Entwicklung vor. Der Sprung über den Atlantik gelang der Trump-Rally nicht, doch die Höchststände in New York stützen die hiesigen Handelsplätze.

Unter den Einzelwerten im Dax war Volkswagen am gefragtesten. Nach dem Kompromiss für Drei-Liter-Dieselmotoren in den USA griffen Anleger bei VW -Titeln zu und schoben die Aktien damit um 1.9 Prozent an. Allerdings gab es auch Kritik, da weiterhin Einzelheiten über die Kosten für den Autobauer offenblieben. Nach monatelangem Ringen hatten sich die Wolfsburger mit Behörden und Privatklägern grundsätzlich auf eine Entschädigung von 83.000 Kunden in den USA verständigt.

Im Fokus standen heute aber Europas Banken. Allen voran Monte dei Paschi. Das italienische Sorgenkind bestimmte heute die Schlagzeilen. Erst ließ der Offenbarungseid vom Morgen, dass die Liquidität nicht für elf sondern nur für vier Monate reiche, die Aktien um 18 Prozent einstürzen, ehe sie vom Handel ausgesetzt wurden. Dann billigte das Parlament in Rom eine 20-Milliarden-Leihe des Staats um den angeschlagenen Bankensektor des Landes im Notfall unter die Arme zu greifen. Schlagartig schossen die Monte-Papiere ins Plus, nur um danach bei einem Minus von 13 Prozent zu landen und erneut ausgesetzt zu werden – eine Achterbahnfahrt, die diesen Namen tatsächlich verdient.

Spaniens Banken gaben im Verlauf des Handels ebenfalls nach. Das lag primär an einem Urteil des Europäischen Gerichtshof. Den iberischen Geldhäusern droht eine Milliarden-Rückzahlung an Kunden, weil bei Immobilienkrediten unzulässige Klauseln vereinbart worden waren. Das kleinere Institut Banco Popular verlor sechs Prozent, Sabadell und Caixabank um die zwei Prozent.