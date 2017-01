DüsseldorfBegaben sich am Montagmorgen noch wegen Äußerungen Donald Trumps die Autowerte im Dax auf Talfahrt, so geht es am Nachmittag vor allem für die Finanzwerte bergab. Deutsche Bank und Commerzbank sind mit Verlusten von rund 2,9 und 2,4 Prozent die beiden Schlusslichter im Index. Insgesamt notiert das Börsenbarometer mit über 0,6 Prozent im Minus bei 11.557 Punkten.

Gaben am Freitag noch die soliden US-Bankbilanzen den Aktien deutscher Geldhäuser einen Stups nach oben, zieht sie am Montag die italienische Schulden- und Bankenkrise in die Tiefe. Die Ratingagentur DBRS hat die Kreditwürdigkeit Italiens auf „BBB“ von „A“ gesenkt und damit dem italienischen Bankensektor schwer zugesetzt. Das schwächere Rating bedeutet nämlich, dass Geschäftsbanken für Zentralbankkredite mehr italienische Anleihen als Sicherheit hinterlegen müssen als bislang. Unicredit und Banco BPM gehörten mit Kursverlusten von je rund drei Prozent zu den größten Verlierern in der europäischen Bankenbranche. Der italienische Bankenindex verlor zeitweise gut zwei Prozent.

Im Dax verdrängten die Bankenwerte die Automobilwerte von den hinteren Plätzen im Index. Die Aktien deutscher Automobilhersteller gerieten am Morgen unter Verkaufsdruck wegen der Strafzoll-Drohung von Donald Trump. Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen büßten bis zum späten Nachmittag fast zwei Prozent ein. Der künftige US-Präsident hatte dem Autobauer BMW mit einem Strafzoll von 35 Prozent auf in Mexiko gebaute Autos gedroht. Generell warf er den deutschen Konzernen „unfaires“ Verhalten vor: In manchen Straßen der USA stehe vor jedem Haus ein Mercedes Benz. Das beruhe aber nicht auf Gegenseitigkeit. „Wie viele Chevrolets sehen Sie in Deutschland? Nicht allzu viele, vielleicht gar keine, man sieht dort drüben gar nichts, es ist eine Einbahnstraße.“

Insgesamt sieht es so aus, als würde bei den Anlegern die Einsicht einsinken, dass Trump der US-Wirtschaft womöglich nicht ganz so stark hilft, wie zunächst erhofft. Stattdessen wird der künftige US-Präsident immer mehr zum Unsicherheitsfaktor: „Manche Leute nehmen jetzt Gewinne mit, weil sie die dunkle, protektionistische Seite seiner Politik sehen“, sagt etwa Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. „Auf der anderen Seite hat er seinen Job noch nicht begonnen. Und es gibt nicht viele Beispiele, wo die Aktienkurse ihren Höhepunkt vor der Amtseinführung eines US-Präsidenten erreicht haben.“

Unterdessen geht es längst nicht für alle Dax-Werte bergab. Zu den Gewinnern zählen die Energiewerte. Die Papiere von RWE und Eon gewannen bis zum späten Nachmittag rund zwei und 0,8 Prozent. Ebenfalls gut entwickelten sich die Aktien des größten deutschen Wohnungsvermieters Vonovia, plus 0,9 Prozent, sowie Fresenius, plus 1,1 Prozent.

Mit Erleichterung aufgenommene Geschäftszahlen haben Hugo Boss am Montag an die Spitze des MDax gehievt. Die Aktien der Modefirma stiegen um bis zu 8,4 Prozent auf 59,6 Euro. Die Zahlen seien besser ausgefallen als befürchtet, sagte ein Börsianer. Daher müssten offenbar einige Anleger, die auf weitere Kursverluste gewettet hatten, sich wieder mit den Papieren der Modefirma eindecken.