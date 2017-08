Banktitel europaweit gefragt

Bei den Unternehmen veröffentlichen einige Nachzügler noch ihre Zwischenbilanzen. Einen genauen Blick dürften Investoren auf die Aktien von RWE werfen. Der Energieversorger verdiente im ersten Halbjahr mehr verdient und blickt zuversichtlicher als bislang auf die Geschäftsentwicklung 2017. „Nach unserer aktuellen Planung werden wir das Geschäftsjahr am oberen Ende unserer Prognose abschließen“, sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz. Zudem sorgen im Tagesverlauf die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Die Aktien legten um bis zu 2,9 Prozent zu, Eon gewannen ebenfalls zwei Prozent.

Gefragt an den europäischen Börsen waren auch Aktien von Banken, die in den vergangenen Tagen besonders unter Druck gestanden hatten. Commerzbank und Deutsche Bank legten jeweils rund 2,5 Prozent zu. Societe Generale führten mit einem Plus von knapp drei Prozent die Gewinnerliste im EuroStoxx50 an.

Übernahmespekulationen trieben Investoren an den Börsen in Mailand und Paris um. Ein Bericht über eine Kaufofferte für den italienischen Autobauer Fiat Chrysler ließ die Aktien um 3,7 Prozent steigen. Die Titel des französischen Joghurt-Herstellers Danone gewannen bis zu drei Prozent, nachdem die "New York Post" unter Berufung auf einen Insider über ein mögliches Angebot von Kraft Heinz und Coca-Cola berichtete.

Anleger der Startup-Schmiede Rocket Internet freuten sich über die Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Die Titel schossen um mehr als sechs Prozent in die Höhe. Daneben legen in Deutschland unter anderem noch Bilfinger und K+S Zahlen vor. Aus dem Ausland geben der dänische Hapag-Lloyd-Rivale Moeller-Maersk (Mittwoch) und der US-Einzelhändler Wal-Mart (Donnerstag) Geschäftszahlen bekannt.

Nach der jüngsten Flaute warten jetzt wieder jede Menge Konjunkturdaten auf die Börsianer. Den Auftakt bilden am Montag die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion. Am Mittwoch folgen Daten zum Wirtschaftswachstum und am Donnerstag zur Inflation. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wird am Dienstag veröffentlicht. Am selben Tag stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag ein Prozent auf 19.539 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,7 Prozent.